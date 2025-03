Lavori pubblici per oltre 2 milioni di euro: l’amministrazione di Crissolo presenta i risultati di tre anni e mezzo di mandato

Nella serata di mercoledì 5 marzo si è riunito il consiglio comunale di Crissolo: all’ordine del giorno, che comprendeva tra gli altri punti – tutti approvati all’unanimità dei presenti – l’approvazione del rendiconto dell’esercizio del 2024 e la presa d’atto del piano finanziario TARI per il 2025, è stato inserito il bilancio di quanto portato a termine dall’amministrazione nei tre anni e mezzo trascorsi dalle scorse elezioni comunali dell’ottobre 2021. Si tratta di lavori per un investimento complessivo di oltre 2,2 milioni di euro.

L’occasione di queste riflessioni è stata data dal fatto che il consiglio si è riunito nel nuovo centro laboratoriale “Monvisolab” situato nella borgata Borgo, di fatto inaugurandolo dal momento che i lavori sono stati terminati da poco: si tratta di uno spazio polivalente su tre piani, che il Comune ha recentemente recuperato grazie a finanziamenti ottenuti dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando Borgate – PSR 2014-2020: circa 400.000 euro di interventi che hanno permesso di rinnovare i tre piani dell’edificio e di installarvi dispositivi multimediali; l’edificio potrà ora ospitare incontri e essere adibito a spazio espositivo, coworking o aule studio. Gli interventi, coordinati dall’ufficio tecnico comunale, sono stati svolti da numerosi professionisti e imprese. Anche la stessa borgata Borgo è stata al centro di un importante progetto di riqualificazione, con la nuova pavimentazione di spazi pubblici e l’interramento di linee elettriche e di telefonia: la spesa per questi interventi è stata di altri 400.000 euro, provenienti dal già citato Bando Borgate e ottenuti con un cofinanziamento attraverso fondi propri comunali di 100.000 euro. Inoltre, si è provveduto a migliorare la sicurezza stradale lungo le vie della Barra e degli Abbeveratoi, con un intervento di 50.000 euro.



Il sindaco Fabrizio Re ha poi ricordato gli altri interventi effettuati, partendo da quelli rivolti alla riqualificazione delle infrastrutture e degli spazi pubblici. Nella borgata Villa è stata migliorata la fruibilità e l’arredo urbano delle piazze, con nuove fioriere, per un costo complessivo di 15.000 euro; a monte di essa sono stati realizzati nuovi garage comunali, per un totale di 300.000 euro: ciò consentirà di destinare ad altra finalità il vecchio mulino che fino ad ora era stato adibito a spazio di ricovero dei veicoli. Il recupero dell’edificio è tra gli interventi che l’amministrazione sta pianificando per il prossimo futuro. Per quanto riguarda la viabilità, sono state messe in sicurezza la strada della Crocetta, con interventi suddivisi in tre lotti per un totale di 148.000 euro, e la strada Sbarme, con un investimento di 60.000 euro in due lotti. 55.000 euro sono stati destinati all’acquisto, sul mercato dell’usato, di una nuova pala gommata per la rimozione della neve: dalla vendita del veicolo precedente, non più adeguato alle necessità del Comune, sono stati ricavati 20.000 euro. Di notevole rilievo anche l’installazione dell’impianto semaforico a centro paese, un investimento di circa 12.000 euro che ha permesso di razionalizzare i flussi automobilistici che in passato creavano notevoli problemi alla viabilità interna nel periodo di massima affluenza turistica. Per migliorare i servizi ai cittadini è stato aperto, con un investimento di 3.000 euro, un dispensario farmaceutico attivo tutto l’anno: un grande servizio per la comunità di residenti e per i turisti la cui rilevanza per il paese supera di molto l’entità economica dell’intervento.

Nel settore turistico e sportivo, si è provveduto alla costruzione di un nuovo fabbricato a valle della partenza della Seggiovia Monviso, per 82.745 euro, e del bar all’arrivo, per 123.763 euro. La seggiovia è stata inoltre oggetto, nel 2022, della revisione quinquennale per un costo di 76.500 euro. Per avviare il rilancio della stazione sciistica invernale dopo la cessazione della precedente gestione, un processo ancora in corso, sono stati acquistati due tappeti per la risalita, dal costo di 28.670 euro, e due gatti delle nevi, sul mercato dell’usato, per un totale di 20.000 euro. Si è inoltre lavorato alla valorizzazione dei percorsi naturalistici con la creazione di nuovi itinerari nella zona del Mulino, per 60.000 euro di spesa, e il ripristino dell’itinerario Crissolo-Furnai, che ha richiesto un investimento di 15.000 euro. È stato inoltre realizzato un nuovo parcheggio nel primo tratto di via Ruata, in zona La Capanna, acquistando da privati un lotto di terreno e rendendolo idoneo a diventare area attrezzata per la sosta dei camper: l’importo di questi lavori è stato pari a 166.000 euro. Ulteriori interventi hanno riguardato il riallestimento del parco giochi per bambini, in una zona più centrale del paese, e lo spostamento del campo da bocce nei pressi della Sala delle Guide, con una spesa di 20.000 euro; inoltre, nell’edificio precedentemente destinato a noleggio biciclette, servizio trasferito nei pressi del pattinaggio, è stata creata un’area dedicata ai ragazzi con un calciobalilla e un tavolo da ping pong, con un investimento di 3.000 euro.

Sono stati fatti lavori anche per migliorare le attività agricole e zootecniche, con nuovi abbeveratoi per il bestiame per una spesa complessiva di 127.422,57 euro, e con la realizzazione di un’area recintata per il carico e scarico del bestiame in località La Spiaggia, costata 10.000 euro.

Sul fronte dell’efficientamento energetico e della sicurezza, l’amministrazione ha installato un impianto di videosorveglianza, per 40.000 euro, e realizzato un impianto fotovoltaico sul vecchio magazzino, con 17.000 euro ottenuti grazie a fondi del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Po. È stato inoltre avviato il progetto di installazione di pannelli fotovoltaici su Municipio e cimitero, con un investimento previsto di 50.000 euro. L’adesione al progetto delle Comunità Energetiche consentirà al Comune di ottenere ulteriori fondi per lo sviluppo del territorio.

«Grazie al lavoro di giunta, consiglio e dipendenti comunali – ha detto il sindaco Fabrizio Re –, abbiamo intercettato ingenti risorse e abbiamo investito anche fondi propri: credo che per un Comune piccolo come il nostro non sia cosa da poco aver portato a termine lavori per più di 2 milioni di euro. In questi anni abbiamo lavorato per migliorare Crissolo e continueremo a farlo per cercare di risolvere le criticità che ancora rimangono da affrontare, a partire dalla situazione degli impianti sciistici come già detto di recente».

L’amministrazione ha avviato la pianificazione di nuovi interventi per il prossimo futuro. Tra i progetti in fase di istruttoria figurano la realizzazione di un nuovo parcheggio in località Fenogli, da tempo richiesto dai proprietari delle abitazioni in loco, e soprattutto quella di una pista di atterraggio per elicotteri con illuminazione notturna, che consentirà di liberare l’attuale spazio dedicato a questa finalità, troppo vicino al concentrico, per un valore complessivo di 140.000 euro. È in programma la creazione di un nuovo sito internet, “Crissolo Outdoor”, con un investimento di 10.000 euro, mentre per il già citato recupero del vecchio mulino è previsto un budget compreso tra 400.000 e 500.000 euro. Un ulteriore importante intervento sarà quello per il comparto invernale, al quale si potrà accedere partecipando ad un bando regionale riservato alle stazioni sciistiche che a breve verrà aperto: l’obiettivo è avere accesso a risorse per circa un milione di euro, che saranno destinate al potenziamento delle infrastrutture.

Oltre ad aver effettuato i lavori pubblici citati, il Comune di Crissolo ha aderito a diverse iniziative strategiche per rafforzare il proprio posizionamento turistico e aprirsi a nuove opportunità di progresso. Tra queste, l’ingresso nel Circuito CAI Villaggi degli Alpinisti e l’adesione al protocollo Terres Monviso; è stata poi avanzata la domanda di assegnazione della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano per certificare la qualità dell’offerta turistica e ambientale del Comune.