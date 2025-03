Provincia, Patto Civico: "Il centrosinistra non resti sull'Aventino, c'è bisogno dell'apporto di tutti"

Dopo quella del gruppo del centrosinistra La Nuova Provincia (qui), è la formazione Patto Civico a commentare con una nota quanto avvenuto durante la seduta del Consiglio provinciale tenuta nel pomeriggio di ieri (leggi qui). La proponiamo integralmente a seguire.

Il Consiglio Provinciale ha approvato una mozione contenente le linee programmatiche proposte dal gruppo "Patto Civico".

"Abbiamo proposto ai colleghi un documento di poche pagine, crediamo estremamente concreto - spiegano i consiglieri provinciali Pietro Danna, Silvano Dovetta, Ivana Casale e Vincenzo Pellegrino - e contenente, per punti, un metodo di lavoro pragmatico. Siamo felici non abbia avuto voti contrari e confidiamo sia la base affinché, nel prosieguo della legislatura, anche chi oggi si è astenuto possa rivedere la propria posizione".

Non ha lasciato indifferenti, infatti, la presa di posizione dei consiglieri del gruppo di centrosinistra, che pur avendo presentato un documento molto simile hanno poi deciso di ritirarlo.

"Abbiamo affermato che avremmo votato, in segno di condivisione, anche il documento dei colleghi perché in tutto simile al nostro - concludono da "Patto Civico" - ma non ci è stata data questa possibilità. Spiace abbiano prevalso logiche di appartenenza partitica, quasi a voler dimostrare una sorta di 'vendetta' nei confronti del presidente Robaldo pur dopo due anni di azione di governo comune e positiva, e ciò a danno dell’ente Provincia”.