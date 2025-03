Unitre Cuneo, si parla di transizione energetica e spopolamento paesi di montagna

L’Università della Terza Età di Cuneo propone ai propri Associati, per lunedì 10 marzo 2025 al Cinema Monviso, ore 15,30, un incontro con Luca Basteris, che parlerà di “Transizione energetica: a che punto siamo?”.

A che punto siamo con la “transizione energetica”? Quale è il ruolo delle fonti energetiche rinnovabili? A che punto è la transizione alla mobilità sostenibile? È aumenta la consapevolezza pubblica sull’importanza di un cambio di rotta nell’uso dell’energia? Proveremo a rispondere insieme a queste domande come cittadini delle nuove Smart Grid.

Giovedì 13 marzo 2025, sempre alle 15,30 - Cinema Monviso, Silvia Bongiovanni parlerà di “Montagna futura: il distretto culturale che combatte lo spopolamento della montagna”.

Come è il mondo visto da piccoli, piccolissimi paesi di montagna? Quella di Montagna Futura è la storia di una piccola rete nata da un festival di cinema e cultura di montagna (il Nuovi Mondi Festival) e da un gruppo di persone, che ogni anno cresce e che coinvolge sindaci che non si arrendono, un mondo culturale e sociale attivo e in fermento e soprattutto è una storia che parla di sogni, di montagne, di futuro e di un laboratorio in continua evoluzione.

Possono arte, cinema, musica, storia, creare nuove visioni e nuove prospettive per paesi che sembrano destinati all’abbandono?