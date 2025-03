Special Olympics, la Granda fa il tifo per Sonia Sechi e Valentina Verra. Cristina Bernardi (presidente Amico Sport): "Un onore la loro convocazione, daranno il meglio"

Tutto pronto per la cerimonia di apertura degli Special Olympics World Winter Games Torino 2025, in programma sabato 8 marzo, alle 18, all'Inalpi Arena di Torino.

Fino a sabato 15 atleti ed atlete si sfideranno nelle varie discipline, portando in gara i valori dell'amicizia, della condivisione e dell'inclusione più autentica.

La provincia di Cuneo si prepara a tifare per le due portacolori dell'associazione cuneese Amico Sport convocate per i Giochi: Sonia Sechi (snowboard) e Valentina Verra (sci nordico).

La presidente dell'associazione Amico Sport Cristina Bernardi: "Sonia Sechi è un'atleta polivalente, ha già partecipato a dei giochi mondiali nelle edizioni estive. Finalmente arrivata questa convocazione nello snowboard. Da molto tempo prende parte alle attività di Amico Sport, praticando atletica, calcio, pallavolo e da qualche anno anche snowboard. È una ragazza ricca di entusiasmo e negli anni ha coinvolto nel nostro mondo anche sua mamma e sua sorella maggiore che fanno le volontarie in modo costante e continuo. Siamo contentissimi per questa sua convocazione così come per Valentina Verra. Lei ha un carattere più riservato. È più riflessiva e pacata, ci mette tanto impegno in quello che fa. E' stata convocata per le gare di sci nordico, è una bravissima atleta. Grazie ad Amico Sport ha potuto allargare la sua cerchia di amicizie, così da aprirsi e socializzare con tante persone. È un grande onore che due ragazze partecipino ai giochi mondiali, vicino a casa. Cercheremo di essere in tanti a fare il tifo in presenza, sono certa che daranno il meglio."