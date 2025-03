Tre cuneesi nell'organizzazione delle gare di sci di fondo e racchette da neve per Special Olympics Torino 2025

Sabato 8 marzo, all'Inalpi di Torino, avranno inizio i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025.

1.500 atleti in arrivo da 102 Paesi diversi. Tra di loro anche le due cuneesi dell'associazione Amico Sport: Sonia Sechi e Valentina Verra.

Ma non è l'unico "pezzo" di Cuneo ad essere presente nelle località dove si svolgeranno centinaia di gare, in programma tra Torino, Bardonecchia, Pragelato e Sestriere a partire da lunedì prossimo.

Da Cuneo sono pronti a dare il loro contributo tecnico e di esperienza Lucio Simon, poliziotto, Danilo Desderi, funzionario dei vigili del fuoco e responsabile della squadra tecnica e, infine, Francesca La Dolcetta, insegnante. Simon e Desderi si occuperanno dell'organizzazione delle gare di sci di fondo, mente la la Dolcetta si occuperà delle gare con le racchette da neve.

Non è la prima volta che i cuneesi si occupano di questa disciplina all'interno di Special Olympics, gare in cui si cimentano atleti con disabilità intellettive. Saranno loro a studiare i percorsi, diversi in lunghezza e difficoltà in base al tipo di disabilità degli atleti, e a gestire ogni dettaglio.

Una grande soddisfazione e una bellissima esperienza anche umana per tutti e tre. Che non mancheranno di fare il tipo per Valentina Verra, impegnata nello sci di fondo a Pragelato, e Sonia Sechi, in gara nello snowboard a Bardonecchia.