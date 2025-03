Volley, Campionato Territoriale U17 maschile, il VBC Mondovì si arrende 3-0 al Cuneo Rosso

In gara 1 della finalissima del Campionato U.17 il VBC MONDOVI’ non riesce a sovvertire il pronostico avverso e si arrende al Cuneo Rosso per 3-0 (20-25,16-25,23-25).

Nel primo set i monregalesi guidati da Viridiana Polizzi (Marabotto, capitan Fichera, Stefanoni, Castuccio, Zvorschi, Artuso, i liberi Matteo Cuniberti e Candela) partono molto lentamente e vanno sotto 6-1, poi reagiscono e recuperano qualche punto (15-11,20-16) sino a portarsi a -3 (20-23), ma non riescono ad avvicinarsi ulteriormente e così si arrendono 25-20.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 5 pari, poi i cuneesi cambiano ritmo soprattutto in battuta e vanno via, portandosi prima sul 13-7, poi sul 21-14 ed infine chiudendo 25-16.

Nel terzo set vi è grande equilibrio sino al 12 pari, poi i monregalesi allungano e si portano prima sul 19-16 e poi sul 22-19, ma a questo punto i cuneesi, grazie ad un turno in battuta particolarmente efficace, recuperano e prima ottengono la parità sul 22-22, poi allungano 24-22. Ancora un punto monregalese (23-24), ma poi i cuneesi mettono a terra il punto del definitivo 25-23.

Domenica mattina a Cuneo è in programma gara 2: ai padroni di casa è sufficiente conquistare 2 set per laurearsi Campioni Territoriali.