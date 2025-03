A Monforte d’Alba i funerali del professor Francesco Conterno. Fu preside e vicepresidente della Provincia

Nel corso della seduta di ieri, giovedì 6 marzo, il presidente della Provincia Luca Robaldo, a nome di tutti i consiglieri provinciali, ha espresso il cordoglio dell’ente per la scomparsa del professor Francesco Conterno, ex assessore e vicepresidente provinciale.

Nato l’8 febbraio del 1931, Conterno è stato a lungo una figura di spicco nella politica locale: esponente del Patito Repubblicano Italiano, per trent’anni venne eletto consigliere comunale a Monforte d’Alba, e dal 1975 al 1990 ricoprì la carica di assessore provinciale, con deleghe alla Caccia e Pesca, all’Edilizia, al Patrimonio, agli Affari Legali e al Personale.

Dal 1980 al 1985 assunse anche il ruolo di vice presidente. Durante il suo assessorato fu acquistato l’immobile di Ormea che, da ex Grand Hotel, venne poi trasformato nella sede della Scuola forestale.

Laureato in Agraria, oltre a insegnare matematica e scienze, era stato direttore dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Cuneo e preside della Scuola Media di Monforte.

Grande appassionato di viticoltura, negli anni aveva continuato a seguire l’azienda vitivinicola di famiglia e ricoprì la carica dapprima di vice presidente e poi di presidente della Cantina Terre del Barolo.

Al cordoglio espresso da presidente e consiglieri provinciali, si unisce quello manifestato dal sindaco Livio Genesio e dall’Amministrazione di Monforte d’Alba, che manifesta vicinanza alla famiglia per la scomparsa di "un uomo che ha dato tanto alla comunità monfortese, con la sua instancabile attività nell’insegnamento, come insegnante e preside della nostra scuola media, e col suo impegno all’interno delle istituzioni anche come consigliere comunale".

Francesco Conterno lascia i figli Claudia con Alessandro, Giorgio con la moglie Paola e i figli Stefano e Alberto, Daniele con la moglie Nicoletta e i figli Elena e Lorenzo, Lucetta col marito Maurizio e i figli Umberto e Francesco, i cognati Mario, Piero e Aldo, consuoceri, nipoti e pronipoti.

Il funerale avrà luogo domani, sabato 8 marzo, alle ore 10 nella parrocchia della Madonna delle Neve di Monforte d’Alba, partendo dalla residenza Don Carlo Ocole. Questa sera, venerdì 7, la stessa parrocchiale ospiterà la recita del rosario in sua memoria. Dopo le esequie Francesco Conterno riposerà nel cimitero di Monforte d’Alba.