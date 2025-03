Al via ad Alba e Bra campagna di sensibilizzazione di S.T.R. per il corretto conferimento dei Rifiuti Elettronici

S.T.R., in collaborazione con il CoABSer e con il sostegno finanziario del Centro di Coordinamento R.A.E.E., lancia una nuova campagna di sensibilizzazione intitolata "R.A.E.E. un tesoro nascosto". L'obiettivo principale è quello di informare e sensibilizzare i cittadini sulle tipologie di rifiuti che rientrano nella categoria R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e sul loro corretto conferimento.

I R.A.E.E. includono sia grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici, sia piccoli oggetti come smartphone, sigarette elettroniche e lampadine. Questi rifiuti possono infatti essere avviati al recupero grazie alla separazione delle componenti elettroniche, che vengono riciclate per ricavare metalli, plastiche e altri materiali utili e preziosi.

Per garantire il corretto recupero, i R.A.E.E. devono essere portati ai Centri di Raccolta gestiti da S.T.R. nei Comuni Soci. Inoltre, nell'ambito della campagna, S.T.R. installerà contenitori speciali per i piccoli R.A.E.E. (con dimensioni entro i 25 cm) in alcuni Ecosportelli sul territorio.

Il progetto sarà articolato su più fronti. La comunicazione con la cittadinanza sarà garantita attraverso affissioni che riprenderanno il messaggio e l'immagine coordinata del progetto, accompagnati da contenuti digitali diffusi sul sito e sui profili social di S.T.R. con l'hashtag #TesoroRAEE. Saranno inoltre organizzate attività di sensibilizzazione sul territorio, con la distribuzione di materiale informativo presso mercati ed eventi di vari Comuni.

Un importante progetto pilota sarà avviato nelle scuole superiori del territorio, dove verranno posizionati contenitori dedicati alla raccolta dei piccoli R.A.E.E.. Questa iniziativa sarà supportata da materiale didattico e incontri formativi per gli studenti. Il progetto pilota nelle scuole è già stato avviato con un incontro introduttivo con i dirigenti e proseguirà con un incontro formativo per i docenti, previsto per il 12 marzo. Gli studenti saranno sensibilizzati a portare i piccoli R.A.E.E. a scuola per conferirli nei contenitori forniti da S.T.R., che verranno svuotati periodicamente.

Con questa campagna, S.T.R. e i suoi partner intendono promuovere una cultura del riciclo e del recupero dei materiali, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale dei R.A.E.E. e a valorizzare i tesori nascosti in questi rifiuti.

"Siamo orgogliosi di lanciare la campagna di sensibilizzazione 'R.A.E.E. un tesoro nascosto', un'iniziativa fondamentale per promuovere la corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche nel nostro territorio. La nostra missione è quella di valorizzare i tesori nascosti in questi rifiuti, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere un uso più efficiente delle risorse. Attraverso la separazione e il riciclo delle componenti elettroniche, è possibile recuperare materiali preziosi, riducendo così la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento – dichiara Elena Mazzola, direttore tecnico di STR –. Speriamo che questo progetto possa diventare un modello di riferimento per altre iniziative simili e che possa contribuire a creare una cultura del riciclo e del recupero più diffusa e consapevole. Ringrazio tutti i partner coinvolti, i Comuni e le scuole superiori, per il loro sostegno e impegno in questo importante progetto".

"La campagna 'R.A.E.E. un tesoro nascosto' rappresenta un importante sforzo collettivo per promuovere la cultura del riciclo e del recupero dei rifiuti elettronici. Come CoABSer, siamo orgogliosi di supportare questa iniziativa che non solo sensibilizza i cittadini e gli studenti sul corretto conferimento dei RAEE, ma anche valorizza i materiali preziosi che possono essere recuperati attivando un progetto pilota. La collaborazione con S.T.R. e il Centro di Coordinamento R.A.E.E. è fondamentale per raggiungere questo obiettivo e contribuire a un futuro più sostenibile. Ringrazio tutti i partner coinvolti per la loro dedizione e impegno in questo progetto innovativo" - sottolinea Giuseppe Dacomo, presidente CoABSer.