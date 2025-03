Al via il progetto transfrontaliero CliCAlp: ad Alba l'incontro tra i partner

Creare di una rete transfrontaliera di giornalisti ed esperti che possano diventare testimoni locali per la corretta comunicazione dei cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi naturali. È questo CliCAlp, un microprogetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, co finanziato dall’Unione Europea, che vede coinvolti i territori della Provincia di Cuneo e i dipartimenti frontalieri delle Alte Alpi e delle Alpi dell'Alta Provenza.

Il progetto è coordinato da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con Volubilis - Rete euro-mediterranea per la città e i paesaggi, che giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2025 hanno ufficialmente avviato il progetto con il primo incontro di coordinamento in Italia, presso la sede di AICA di Alba.

CliCAlp avrà una durata di 18 mesi e risponde alla necessità di fornire una specializzazione e competenze specifiche ai giornalisti, mettendo a disposizione un percorso formativo e una piattaforma informativa online. La piattaforma sarà orientata a raccogliere e divulgare testimonianze, dati accertati, buone pratiche e materiali informativi sempre aggiornati, consultabili dalle comunità e resi disponibili a lungo termine. Target del progetto sono dunque giornalisti locali, esperti e studiosi, ambasciatori locali della società civile, in grado di mobilitare associazioni del territorio.

Le date della formazione saranno dedicate ai giornalisti: la prima delle tre sessioni si svolgerà nel contesto di Circonomia, il Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della Transizione Ecologica, nel pomeriggio di venerdì 23 maggio 2025 presso la sede dell’Associazione Commercianti Albesi (ACA) di Alba.

Gli esperti saranno invece coinvolti in meeting di approfondimento, diventando attori per favorire una presa di consapevolezza su questi temi, rivolti alla cittadinanza, alle associazioni del territorio e alle autorità locali. L’impegno coordinato e le sinergie create convoglieranno nella creazione della piattaforma online, che verrà aggiornata con costanza nel tempo, per mantenere le sue caratteristiche di attualità e utilità.

Il primo incontro fra i partner di CliCAlp è stato anche un’occasione per concretizzare l’impegno intrapreso, con un approfondimento sulla Protezione Civile presso il Comune di Alba, una visita alla Cantina Vietti di Castiglione Falletto, per esplorare quanto anche i territori delle Langhe siano soggetti agli effetti del cambiamento climatico, e un confronto con la Redazione di Gazzetta d’Alba, esempio di stampa locale che tratta il tema ambientale con assiduità.

I dettagli delle azioni previste dal progetto CliCAlp sono stati sviluppati durante i due giorni di coordinamento e infine presentati durante l’incontro con i giornalisti del territorio cuneese, svoltosi venerdì 28 febbraio dalle ore 14.00, presso la sede di AICA e online.

È possibile rivedere la presentazione sul canale YouTube di AICA a questo link https://www.youtube.com/watch?v=ho2sxTldUgI&t=1511s