All'Enoteca Regionale del Barolo appuntamento con "Oltre l'annata"

Sabato 8 marzo alle ore 15, presso l’Enoteca Regionale del Barolo (ingresso da via Collegio Barolo), è in programma il primo appuntamento di “Oltre l’annata” il programma di master experiences dedicato alle menzioni comunali del Barolo 2021 curato Cristiana Grimaldi, direttrice dell’Enoteca Regionale del Barolo e da Michele Longo, esperto di Barolo e noto per il suo approccio coinvolgente e profondo nel raccontare la storia, la toponomastica, la pedologia e le caratteristiche dei vini dei grandi terroir del Piemonte. Il primo appuntamento vedrà un focus sui territori di Cherasco, La Morra, Roddi e Verduno. Gli altri tre appuntamenti di “Oltre l’annata” si terranno sabato 12 aprile, 10 maggio e 14 giugno sempre con inizio alle ore 15. Ogni appuntamento prevede la degustazione guidata alla cieca di 6 Barolo 2021 provenienti dall’area in esame. Per maggiori informazioni e per prenotare le master experiences visitare il sito internet www.enotecadelbarolo.it.