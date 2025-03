Bce, Tajani “Sul taglio dei tassi si vada avanti con coraggio”

ROMA (ITALPRESS) - "Per essere competitivi bisogna anche favorire l'accesso al credito. Bene il taglio dei tassi d'interesse, che si vada avanti in questa direzione e con coraggio". Così il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa. "Inoltre, la presidente della Bce Lagarde, affrontando il tema degli investimenti in sicurezza e difesa ha detto che potrebbero favorire la crescita", aggiunge.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).