Cagliari-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo la Serie A. Ad aprire la 28esima giornata sarà la sfida salvezza dell'Unipol Arena tra Cagliari e Genoa, in programma oggi, venerdì 7 marzo, alle ore 20.45. I sardi vanno a caccia di punti preziosi per tirarsi fuori dalla zona rossa, con il terzultimo posto distante soltanto tre punti, mentre il Grifone vuole continuare il suo periodo positivo e impreziosire la propria classifica, che al momento vede la squadra di Vieira al 12esimo posto.

La sfida tra Cagliari e Genoa è in programma oggi, venerdì 7 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. All. Nicola

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Miretti, Messias; Pinamonti. All. Vieira

Cagliari-Genoa sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky e in streaming sulla piattaforma Dazn.