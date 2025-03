Il cantautore Manuel Agnelli alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba

Alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba sabato 15 marzo alle ore 18.30 sarà protagonista Manuel Agnelli con l’incontro intitolato “La scomparsa del mistero”.

Cantautore, musicista, produttore discografico e autore, Agnelli è conosciuto soprattutto come fondatore e frontman della più importante rock band italiana degli ultimi decenni: gli Afterhours, fondata dal lui nel 1985. Irriverente, istrionico e poliedrico, il musicista ha all’attivo anche una importante attività televisiva e teatrale: nel 2016 prende parte per la prima volta alla giuria della decima edizione del talent show musicale “X-Factor”, dove tornerà a vestire gli stessi panni molte volte, edizione 2024 inclusa.

In occasione del 69º Festival di Sanremo ha collaborato con Daniele Silvestri e Rancore al singolo “Argentovivo”, che ha ricevuto il Premio della critica Mia Martini, quello della sala stampa Lucio Dalla e quello come miglior testo e, successivamente, la Targa Tenco come miglior canzone singola. Nel 2021 ha fatto il suo debutto ufficiale da solista ed è uscito con il 45 giri su vinile in edizione limitata di “La Profondità Degli Abissi”, composto dal brano omonimo e da “Pam Pum Pam”, entrambi realizzati per la colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros. Da Settembre 2022 conduce il programma radiofonico “Leoni per Agnelli” su Radio24 e nello stesso anno pubblica i singoli Proci e Signorina mani avanti, che anticipano il primo album solista di Agnelli, “Ama il prossimo tuo come te stesso“, uscito per l’etichetta discografica Universal.

In occasione del Laboratorio di Resistenza Permanente, Manuel Agnelli presenterà l’incontro intitolato “La scomparsa del mistero”. Un momento di dialogo e confronto con il pubblico, ma anche, inevitabilmente, di musica sul tema dell’inconoscibile, dell’inavvicinabile, del mistero, appunto. Tutti elementi che sono, in fondo, gli ingredienti principali dei MITI. È povera una civiltà che si ritrova senza miti!