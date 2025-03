"Lo sport fortifica, lo studio nobilita" diventa maggiorenne

Longeva e duratura l'idea progettuale che concretizzata nel 2007 porta oggi l'iniziativa formativa de "Lo sport fortifica, lo studio nobilita" a toccare la 18 edizione diventando ufficialmente e simpaticamente "maggiorenne".

Nata grazie al team dirigente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport "Angiolina Costantino" da tempo sinergie importanti e preziose stimolate dalla legge di riforma del terzo settore, hanno portato l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, in particolare il Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero, ma anche le realtà di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po nonchè di Saluzzo, Piasco e Valle Varaita unitamente alla Sezione Provinciale di Cuneo a concretizzare un'iniziativa che porta a riconoscere le eccellenze del mondo della scuola con studenti della "Granda" che sanno esprimersi con risultati significativi "da primi della classe" nello studio e nello sport.

"Siamo riconoscenti alla Fondazione CRC che da anni crede nel nostro ruolo sociale riservandoci la possibilità di assegnare e riconoscere con "borse di studio" (gift card) studenti che per un intero anno scolastico lavorano per ottenere obbiettivi ambiziosi ed impegnativi" - dice il dirigente AIDO Gianfranco Vergnano che prosegue - "In questa nuova edizione abbiamo voluto, anche grazie alla collaborazione con il MIM di Cuneo e nello specifico la Coordinatrice dell'Ufficio Educazione Fisica Prof. Marita Giubergia, ampliare anche all'ambito universitario per un'occasione di sostegno che porterà ad individuare coloro che andranno a specializzarsi e formarsi con competenze di livello superiore"

"Indubbiamente l'impegno che da tempo mettiamo in campo a favore dei giovani è davvero tanto ed a volte faticoso, ma riteniamo che svolgere un ruolo sociale a favore della comunità lo meriti" - aggiunge il presidente UNVS legato al territorio braidese Giuseppe Gandino che conclude - "Da sempre in un contesto di comunicazione le testate giornalistiche hanno sempre avuto attenzione all'iniziativa, in particolare "La Stampa" edizione di Cuneo, per dare diffusione e conoscenza alle "regole" di assegnazione dei premi; la serietà e trasparenza ha portato sul 2025 a rivedere e migliorare il bando progettuale: chi fosse interessato potrà richiederlo alle segreterie scolastiche, ma siamo disponibili a fornirlo anche direttamente al contatto "unvs.sezione.bra@gmail.com" od "aidobra.gruppo@gmail.com".