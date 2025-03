Risparmio energetico, workshop per le aziende promosso dall’unione di categoria Energia & Ambiente di Confapi Cuneo

“I costi energetici delle pmi, come abbatterli e calmierarli”, questo il titolo del workshop proposto da Confapi Cuneo per giovedì 13 marzo nella Sala Varco a Cuneo in via Pascal 5L.



Il convegno rivolto alle aziende per dar loro risposte concrete per fronteggiare l'emergenza legata ai rincari dell'energia. Un'occasione in cui verranno presentate proposte e soluzioni dagli addetti ai lavori, ciascuno per il proprio ambito, per aiutare le aziende nell'affrontare le gravi criticità del caro bollette.



Dalle strategie di successo impiegate da alcuni privati ai bandi pubblici saranno alcuni degli strumenti che verranno forniti, utili all'abbattimento dei costi dell'energia. Sarà possibile confrontarsi tra realtà e analizzare i casi specifici.



Parola d’ordine dunque: risparmio energetico. Esiste un modo per affrontare i rincari? Come ridurre i costi energetici e quali strumenti e incentivi possono essere messi a disposizione della tua azienda? Di questo e molto altro si parlerà nell’incontro promosso dall’unione di categoria Energia & Ambiente di Confapi Cuneo dove esperti e consulenti risponderanno a queste domande spiegando come le nuove soluzioni tecnologiche possono venire incontro alle esigenze delle singole PMI.



Convegno gratuito previa iscrizione a meeting@apicn.it



Perchè partecipare?



Gli interventi saranno tenuti da esperti di settore con i quali sarà possibile approfondire le singole criticità aziendali attraverso e riservare successivi incontri B2B.

Approfondimenti su tecnologie innovative e vantaggi concreti nel breve termine.

Case history: esempi pratici di aziende che hanno già scelto soluzioni innovative per risparmiare i costi energetici.

Networking professionale: un’occasione per confrontarsi con altri imprenditori del territorio.

Aperitivo conclusivo: per continuare il dialogo in un’atmosfera informale e conviviale.



Chi interverrà



Saranno nove gli esperti che svelano le strategie sul mercato a disposizione delle aziende per ridurre i consumi energetici. Dall’analisi preliminare delle bollette per individuare le criticità, agli impianti di energie alternative fino alla corretta pulizia e manutenzione degli impianti fotovoltaici, passando per gli incentivi attivi quest’anno.

Ma vediamo nel dettaglio i protagonisti del workshop organizzato da Confapi Cuneo.

Massimo Marengo, Ad di Albasolar e presidente di Confapi Cuneo, aprirà i lavori del workshop e nel suo intervento tecnico, parlerà di Transizione 5.0, sistemi BESS e del decreto Aree idonee della Tegione Piemonte.



Seguirà Enrico Fanesi di Energetica group, per approfondire il tema delle comunità Energetiche, le modifiche al Pnrr 40% a fondo perduto e la transizione da scambio sul posto.



Come abbattere i costi energetici delle PMI sarà anche l’oggetto dell’intervento di Matteo Paseri team leader Sales di Eviso.



Poi sarà la volta di approfondire la questione del Bando del Mimit sui contributi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici per l’auto e per il consumo nelle PMI e del nuovo decreto FER, con Luca Perrone della STP Progetti.



Paolo Manera di Mc Watt porrà l’attenzione su come tutto il percorso per individuare gli sprechi energetici parta da una corretta analisi delle bollette e dalla valutazione dei prezzi fissi e delle variabili e di tempi e modi per il cambio di fornitore.



Sarà poi la volta di Nicola Bongiovanni di Elettrotecnica Scarnafigese, che porterà sul tavolo la questione di come costruire una corretta rete elettrica e dell’importanza della connessione degli impianti fotovoltaici a rete elettrica in bassa e media tensione.



Verrà affrontato anche il tema dei notevoli vantaggi di una corretta manutenzione degli impianti fotovoltaici a tetto con Gioele Postiglione, responsabile commerciale della Pulipanel.



Federica Monte di Kia Vento, esporrà la questione del mobilità elettro elettrica dei vantaggi della casa automobilistica Kia e delle sinergie convenienti che si possono con la sinergia tra formitori di energie alternative.



“Come il Welfare si integra nel mondo Green” è il titolo dell’intervento di Guido Mellano, co-founder WAI società di welfare provider che chiuderà la tavola rotonda.



Il grande spazio verrà dato in conclusione alle domande da parte del pubblico e delle aziende presenti.



Per maggiori informazioni contatta la segreteria.

Tel: 0171.1988321