Roma, Ranieri contro gli scarpini di Dovbyk: "Scivola troppo"

(Adnkronos) - Esulta la Roma. I giallorossi hanno battuto l'Athletic Bilbao per 2-1 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League grazie al gol di Shomurodov, arrivato in pieno recupero. Il tecnico Claudio Ranieri però, nella conferenza post partita, si è concentrato sulla prestazione di Artem Dovbyk, attaccante ucraino che da qualche tempo sembra essere alle prese con un problema 'particolare'.

"Ha fatto una buona gara, ha lottato, mi è dispiaciuto che nei momenti importanti sia scivolato, questo si. Purtroppo hanno un tipo di scarpe che non si possono alzare i tacchetti dietro e questo mi rende veramente amareggiato. Gliel'ho detto dal primo giorno che li vedo che non riescono a stare in piedi alcune volte. Campo bagnato, erba giusta e tutto; però non stanno in piedi, pazienza faremo di necessità virtù", ha rivelato Ranieri, che ora dovrà regalare un nuovo paio di scarpini al suo bomber.