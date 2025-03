Volley A2M. Ultima in casa per Cuneo che affronta Pineto. Volpato: "Mantenere il livello espresso a Macerata" [VIDEO]

Due turni alla fine ed ultima partita di fronte al pubblico amico in regular season per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Poi, saranno playoff.

Domenica pomeriggio 9 marzo alle ore 17 la squadra di Matteo Battocchio ospita l'Abba Pineto, matematicamente certa da qualche settimana della salvezza e con ancora qualche speranza di agguantare i playoff. Per tenere acceso il lumino, però, i ragazzi di Simone Di Tommaso dovranno prima di tutto espugnare il palasport di San Rocco Castagnaretta e possibilmente da tre punti.

Non sarà facile per gli abruzzesi, che si presentano in Piemonte al cospetto di un 6+1 avversario lanciatissimo da due vittorie pesanti, 3-1 in casa con Ravenna ed il recente 0-3 in quel di Macerata. Soprattutto, un periodo nel quale la squadra di Battocchio cresce di giorno in giorno in termini di qualità di gioco e psicologicamente.

All'andata vinse l'Abba ai vantaggi del tie break, dopo che Cuneo era riuscita a rimontare lo svantaggio di 2 set a 0.

"La vera sfida sarà riuscire a giocare le due ultime partite che mancano allo stesso livello di quanto abbiamo espresso con Ravenna e Macerata - dice Marco "Fox" Volpato, uno dei giocatori più in forma di Cuneo -. Sarebbe anche una bella prova di carattere in vista dei playoff".

Pineto arriverà in Piemonte con il coltello tra i denti, ma questo non spaventa il centrale veneto: "Tutti vengono da noi per vincere, come d'altra parte facciamo noi quando siamo in trasferta. All'andata perdemmo e anche questo sarà un motivo in più di rivincita. Pineto è una squadra importante, che si gioca ancora per un posto nei play off e dunque le motivazioni non gli mancano".

Cuneo non è da meno, anzi: "Finalmente siamo al completo e con un discreto livello di forma. Questo incide molto: speriamo possa continuare così".

Cosa può fare la differenza nello scontro con gli abruzzesi? Volpato non parla di battuta o attacco: "La voglia di vincere e continuare fino alla fine può essere l'arma in più. Per quanto riguarda la tecnica stiamo facendo vedere delle cose che prima non ci riuscivano".

LA VIDEO INTERVISTA A MARCO VOLPATO QUI SOTTO: