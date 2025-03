Volley maschile A3: Savigliano, con Belluno per scoprire l'avversaria nei playoff

A oltre un mese di distanza dall’ultima volta, contro San Giustino lo scorso 8 febbraio, il Monge-Gerbaudo Savigliano ritorna in casa, tra le mura del PalaSanGiorgio, per ospitare Belluno Volley nell’ultimo atto della regular season del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca 2024/25.

Si giocherà, eccezionalmente, di domenica, 9 marzo alle 18, così come voluto dalla Legavolley, al fine di garantire la contemporaneità tra tutte le gare in programma e, quindi, il regolare svolgimento delle stesse, nel fine settimane che decreterà tutti i verdetti per playoff e playout.

L’avversario. Tra questi, uno riguarderà la prima posizione, di cui i bellunesi sono ancora una candidata papabile. Con 37 punti, infatti, i veneti sono attualmente in vetta, ma formalmente al secondo posto, perché condividono la posizione con San Donà di Piave, appena affrontato da Savigliano, che ha però uno score migliore in termini di vittorie: 14-12. I ragazzi di coach Marco Marzola, quindi, devono vincere con un risultato “pieno” a Cavallermaggiore e sperare che i cugini di Moretti non facciano altrettanto a Cagliari, casa del Cus allenato dall’ex Savigliano Lorenzo Simeon. Uno strano incrocio di destini, quindi, nel quale cerca di inserirsi anche Acqui Terme, atteso in casa di un’Ancona già certa dei playout e ancora “aritmeticamente” in corsa per il primo posto, anche se dovrebbe sperare in un doppio ko delle venete. Per prendersi il trono, Marzola potrà affidarsi, nel Cuneese ancora sul roster che, a detta di molti addetti ai lavori, è il più completo e “profondo” del girone, come confermato dal recente successo ottenuto nel big-match contro il Gabbiano Mantova, nonostante qualche defezione per influenza.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Non solo primo posto, però. In ballo c’è ancora tanto anche nella definizione degli abbinamenti dei playoff, che coinvolgono ben otto squadre, quest’anno. Ecco perché anche il Monge-Gerbaudo giocherà un ruolo nella contesa, scoprendo solo alla fine del match di domenica quale sarà il suo avversario nel primo turno playoff. Al momento, essendo ottavi, i ragazzi di Bulleri se la dovrebbero vedere proprio con San Donà, ma le tante combinazioni al vertice, miste alla possibilità ancora viva di superare Cagliari al settimo posto, rendono incerto ogni calcolo. Quindi, dopo essersi testati contro San Donà, ai piemontesi non resta che mettersi alla prova contro un’altra potenziale avversaria del post-season, come spiega anche il palleggiatore Matteo Pistolesi: “Credo che Belluno sia, in questo momento, con Sorrento la squadra più forte dell’intera Serie A3. Sono forti in tutte le fasi gioco e in particolare nella fase break. Non so quale sarà la nostra posizione alla fine, ma quel che è certo è che la sfida contro Belluno sarà per noi un bel banco di prova. Dopo aver dimostrato di potercela giocare con San Donà, vogliamo capire se potremo fare altrettanto anche contro l’attuale seconda forza. Questi due impegni ostici sono sicuramente utili perché ci possono consentire di arrivare al meglio ai playoff, avendoci permesso di testare le nostre ambizioni contro le migliori squadre del girone”.

I precedenti. Sono già sette i precedenti tra le due squadre, che si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2021/22. Il bilancio pende a favore dei veneti, che hanno vinto 5 volte contro le 2 saviglianesi e che hanno anche conquistato gli ultimi due scontri al PalaSanGiorgio su tre disputati: 1-3 nella gara di ritorno del 2022/23 e 2-3 all’andata nel 2023/24. A Dutto e compagni, quindi, il compito di interrompere una serie di vittorie bellunesi, che dura da quattro partite.

I biglietti. Fino alle ore 16.00 di domenica 9 marzo è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Belluno Volley sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. In occasione della festa della donna, è previsto un prezzo ridotto sul biglietto, che sarà di 5 euro, per le donne.