Carnevale a Ceva, un grande successo di pubblico e partecipazione

Una festa all’insegna della collaborazione e della voglia di riportare il Carnevale di Ceva ai suoi fasti. L’evento, andato in scena sabato 8 marzo, ha riscosso un grande successo, grazie all’impegno congiunto del Comune, dell’oratorio Borsi, della Pro Loco, della Protezione Civile, della AMA Brenta, del CFP e dell’Associazione La Giostra. Una sinergia che ha trasformato l’appuntamento in un’esperienza coinvolgente per tutta la comunità.

Dopo un primo rinvio dovuto alle incertezze meteo, il carnevale è finalmente tornato a Ceva con una sfilata partecipata e coloratissima, baciata dal sole primaverile. Un lungo serpentone di maschere, gruppi e carri ha attraversato la città, regalando momenti di festa e divertimento a grandi e piccoli. Bambini e famiglie hanno riempito le strade, godendo di un percorso sicuro, garantito dal supporto di Polizia locale, Alpini e Croce Bianca.

Grande soddisfazione per Luca Prato, assessore alle Manifestazioni del Comune di Ceva, che ha commentato: “Abbiamo voluto far ripartire il Carnevale di Ceva, che ha sempre avuto una grande tradizione, collaborando con chi si è sempre impegnato per mantenerlo vivo. Questo è solo il primo passo verso un’organizzazione più strutturata che alzi ulteriormente il livello dell’evento. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno collaborato, in particolare ai ragazzi dell’oratorio e a tutti i partecipanti, che hanno incarnato lo spirito autentico del carnevale”.