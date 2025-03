"La violenza sulle donne è pane quotidiano": l’iniziativa di Mai+Sole nelle piazze del Cuneese

In occasione della Giornata internazionale della donna, oggi sabato 8 marzo le volontarie dell’associazione Mai+Sole sono scese nelle piazze di Alba, Bra, Cavallermaggiore, Cuneo, Saluzzo e Savigliano con un’iniziativa simbolica e di grande impatto sociale: la distribuzione di sacchetti di pane per ricordare che “la violenza sulle donne è pane quotidiano”.

Per la prima volta, all’elenco dei comuni coinvolti si è aggiunto anche Ostana, in alta Valle Po. Qui, al Rifugio Galaberna, l’iniziativa di Mai+Sole trova spazio con un appuntamento speciale oltre ai sacchetti di pane: alle 17, un aperitivo a base di prodotti locali offrirà un’ulteriore occasione per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e raccogliere fondi a sostegno dell’associazione e del centro antiviolenza donna.

Mai+Sole è nata a Savigliano nel 2007 dall’idea di un gruppo di amiche ed è presieduta da Adonella Fiorito.

L’associazione opera su tutto il territorio della provincia di Cuneo, offrendo supporto alle donne vittime di violenza attraverso assistenza legale, sostegno psicologico e la creazione di case protette per garantire loro sicurezza e tutela.

In occasione della Festa della Donna, Mai+Sole rinnova il suo impegno con la distribuzione di pagnotte fresche, offerte alla cittadinanza in cambio di un contributo libero. Tutti i fondi raccolti saranno interamente destinati alle attività di sostegno e denuncia promosse dall’associazione.

L’iniziativa, avviata 17 anni fa, rappresenta un gesto simbolico per sottolineare la drammaticità di un fenomeno ancora troppo diffuso: la violenza contro le donne, che troppo spesso diventa parte della quotidianità di molte di loro.

Su ogni sacchetto di pane distribuito sono riportati i numeri del centro antiviolenza, per offrire un riferimento concreto a chiunque si trovi in difficoltà: 335.1701008, 331.6893698, 331.6893684.

Per maggiori informazioni o per sostenere l’iniziativa, è possibile contattare l’associazione all’indirizzo e-mail: info@maipiusole.it.