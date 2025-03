Ripple: le balene crypto vendono XRP e acquistano il nuovo token SOLX

Il mercato crypto al momento sta sperimentano grande volatilità, che interessa soprattutto gli asset principali: se BTC è sceso a $83.000 ed ETH a $2.000, anche XRP perde quota a causa delle massiccie svendite da parte delle balene.

L'entusiasmo per Ripple è finito? Le ultime notizie provenienti da Donald Trump suggeriscono il contrario. Intanto però i grandi detentori rivolgono la loro attenzione a Solaxy, il nuovo progetto da $25 milioni in prevendita, che vuole creare la prima blockchain L2 di Solana.

Le balene di XRP danno vita a una massiccia svendita di token

Su X, l’esperto crypto Maartunn ha fatto un’analisi approfondita che mostra che i grandi detentori di XRP stanno vendendo i token a un ritmo decisamente sostenuto. La metrica utilizzata da Maartunn misura il flusso di capitali proveniente da grandi investitori.

Una svendita massiccia spesso indica una distribuzione, in cui le balene cedono i loro token a investitori più piccoli, portando con ogni probabilità a una pressione di vendita a breve termine che vada poi a influire sul prezzo. L'insolito alto livello di attività registrato ultimamente non ha fatto una buona impressione.

Anche il trader Ali Martinez sottolinea la stretta correlazione tra il comportamento di acquisto e vendita delle balene di XRP e l'andamento dei prezzi. Storicamente, i periodi di intensa attività delle balene sono stati spesso seguiti da un corrispondente movimento del mercato.

Poiché di recente si sono verificate numerose vendite, ciò potrebbe stare a indicare un'imminente battuta d'arresto e, se questo schema dovesse persistere, sarebbe possibile un ulteriore calo dei prezzi.

XRP è pronto a riprendere quota?

Dopo che Donald J. Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui affermava che la riserva di criptovalute per gli Stati Uniti stava arrivando e che saranno inclusi XRP, ADA e SOL, il prezzo dei principali token, incluso quello di XRP, è salito.

Tuttavia, dopo un guadagno pari a oltre il 20%, la grande incertezza degli investitori, che non sono molto convinti della validità di questa riserva, visto che non conterrà solo Bitcoin, ha portato XRP a crollare di oltre il 14% in 24 ore.

Sarà interessante vedere se le balene continueranno ad accumulare in modo aggressivo il token, il che potrebbe significare un trend rialzista più lungo, o se lasceranno il recente rally ai piccoli investitori.

Nel frattempo occhi puntati su SOLX, il nuovo progetto che vuole potenziare la blockchain di Solana.

Le balene vendono XRP e acquistano SOLX – il primo Layer-2 per Solana raggiunge $25 milioni in prevendita

La prevendita di Solaxy ha già raccolto quasi 25 milioni di dollari, indicando un forte interesse da parte degli investitori. I dati on-chain mostrano di recente diversi acquisti nell'ordine delle sei cifre, il che suggerisce un'accumulazione da parte delle balene.

Le balene stanno abbandonando XRP, rivolgendo la loro attenzione a Solaxy: si suppone che anche SOL faccia parte della riserva crypto degli Stati Uniti ed ecco perché il progetto assume tale rilevanza.

Un'infrastruttura migliorata, ovvero quella proposta dal progetto, non solo renderebbe le transazioni più efficienti, ma ridurrebbe anche le commissioni e aumenterebbe l'attrattiva per sviluppatori e investitori.

La connessione a Ethereum potrebbe apportare ulteriore capitale all'ecosistema Solana, man mano che concetti collaudati, provenienti dal mondo ETH, verranno adottati: la capacità di spostare liquidità tra entrambe le reti potrebbe contribuire a un maggiore utilizzo nel settore DeFi nel lungo termine.

L'obiettivo di Solaxy è quello di ampliare Solana con una potente tecnologia Layer 2 per risolvere i problemi di scalabilità e creare un ambiente affidabile per applicazioni ad alto numero di transazioni.

Il progetto si basa su una tecnologia rollup, che raggruppa ed elabora in modo efficiente un gran numero di transazioni. Lo scopo è quello di alleggerire il carico sulla blockchain primaria e ridurre il rischio di interruzioni della rete.

Il token SOLX è attualmente in prevendita al costo di $0,001652: il progetto offre anche un'opzione di staking con un rendimento annuo superiore al 165% al momento. I token possono essere acquistati collegando il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale e utilizzando ETH, USDT, BNB o SOL per l’acquisto o anche una carta bancaria.