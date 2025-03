Cebano: successo per la prima riunione delle psicologhe del progetto “Ti Ascolto”

Si è svolta con grande partecipazione e spirito collaborativo la prima riunione operativa delle psicologhe coinvolte nel progetto Ti Ascolto, iniziativa promossa e sostenuta da Abacus ODV per offrire supporto psicologico gratuito agli operatori in servizio presso le RSA del territorio cebano.

All’incontro hanno preso parte le quattro strutture coinvolte nel progetto – Ormea, Garessio, Ceva e Murazzano – consolidando così una rete di professioniste pronte a rispondere ai bisogni del territorio.

Durante la riunione, le psicologhe hanno condiviso esperienze, metodologie di lavoro e strategie per rendere il servizio sempre più accessibile ed efficace. L’obiettivo di Ti Ascolto è garantire un punto di riferimento stabile e qualificato per chi, durante il lavoro di assistenza nella propria RSA, si trovi in situazioni di difficoltà emotiva o psicologica, offrendo ascolto, sostegno e orientamento.

Il progetto, già attivo e in continua evoluzione, rappresenta una risposta concreta alle esigenze della comunità, confermando il valore della collaborazione tra professionisti e realtà locali.

Il riscontro positivo di questo primo incontro è un segnale importante della necessità di interventi strutturati e di una maggiore sensibilizzazione sul benessere psicologico del personale operante nelle RSA. Per maggiori informazioni sul progetto e sui servizi disponibili, è possibile visitare il sito: www.abacusodv.it/tiascolto