Saluzzo, la minoranza incalzerà la maggioranza su vari temi nel Consiglio di mercoledì 12 marzo

Sono sei i temi che le minoranze porteranno all’attenzione del prossimo Consiglio comunale di Saluzzo, convocato per mercoledì 12 marzo alle ore 18.

Dalla complessa situazione dei parcheggi cittadini, all’Ala di ferro di piazza Cavour, passando per la viabilità su Piazza Battaglione Alpini, l’appalto in scadenza della raccolta dei rifiuti, la pista ciclabile verso Castellar, la sicurezza ed il decoro urbano. A queste si somma una mozione a sostegno del “Distretto del cibo della frutta”.

Tanti temi, diversi ma ugualmente importanti sui quali le minoranze, in un’ ottica costruttiva e propositiva, chiedono non solo sensibilità particolari al sindaco e alla giunta, ma anche reale coinvolgimento.

“Crediamo siano temi sentiti non solo da noi – affermano Claudio Capitini, Giovanni Damiano, Alberto Daniele, Nicolò Giordana, Marco Piccat e Paola Sanzonio – ma da tutta la comunità saluzzese. La difficoltà di reperire parcheggi in zone centrali si riflette sul commercio e la vita della città, così come la viabilità su Piazza Battaglione alpini che vede ben sei diverse strade convergere in questo luogo molto trafficato da veicoli e pedoni”.

Ma le minoranze guardano anche a Castellar e alla discussa pista ciclabile: “Secondo noi potrebbe essere resa più sicura e fruibile con una segnaletica migliore - affermano i sei consiglieri di minoranza - che vada incontro alle esigenze dell’utenza, il rispetto delle attività agricole che si sviluppano lungo la pista, salvaguardano il viale di via Morra, come le bellezze artistiche e paesaggistiche circostanti”.

Nel contempo l’ala di ferro di piazza Cavour, su cui si chiedono più attenzioni, essendo bene monumentale della città ed importante luogo di mercato, oltre che di aggregazione ed incontro. Attenzione anche a fenomeni di vandalismo, ai danni di beni comunali, mentre si chiede lo “stato dell’arte” sul tema dell’appalto dei servizi di raccolta rifiuti, che avrà un notevole impatto su tutta la comunità.

La mozione a sostegno del “Distretto del cibo della frutta” chiederà di confermare la piena fiducia ad una realtà che è strategica per tutto l’esteso territorio che, da Fossano e Cuneo, giunge sino a lambire il Pinerolese e che ha nel Saluzzese il suo cuore pulsante.

Sono infatti oltre 4 mila le aziende coinvolte, 7 mila gli addetti, a cui si sommano 13 mila lavoratori stagionali, producendo oltre il 50% del PIL dell’intera filiera regionale.