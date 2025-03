Gadda: 'Terzo settore, pilastro sociale da rilanciare con misure strutturali'

"Nel contesto parlamentare e nel dibattito pubblico c'è la necessità di superare l'attuale mancanza di chiarezza e di coerenza sul terzo settore, promuovendo l'adozione di misure stabili e strutturali, in grado di garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo". Lo ha detto Maria Chiara Gadda, deputata di Italia Viva, durante 'Impatto sociale. Il futuro del non profit è adesso', evento sul terzo settore organizzato da Italia Viva in Senato.

"Il nuovo quadro di indirizzo per l'economia sociale - ha aggiunto Gadda - offre opportunità significative, che dobbiamo concretizzare con azioni mirate. Le normative sono fondamentali, ma è altrettanto importante tradurle in pratica. Nel terzo settore, la concretezza e la capacità di creare valore sono evidenti. Come Italia Viva, ci impegniamo a presentare proposte per rafforzare questo pilastro essenziale di coesione sociale e innovazione economica".