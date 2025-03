Arclub Fossano: i giovani campioni italiani di tiro con l’arco ricevuti a Palazzo Lascaris a Torino [FOTO]

Giornata speciale per i giovani atleti dell’Asd Arclub di Fossano, invitati a Palazzo Lascaris a Torino, dal vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia che ha voluto congratularsi personalmente con loro, vincitori della Coppa Italia Centri Giovanili nella competizione che si è svolta nel mese di dicembre a Belluno.

“È veramente un piacere incontrare ragazze e ragazzi come voi che con spirito di squadra e non pochi sacrifici hanno fatto conoscere il nome del Piemonte in tutta Italia, salendo sul podio più alto di una disciplina sportiva estremamente impegnativa”, ha sottolineato il vicepresidente Franco Graglia durante l’incontro al quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco.

“Personalmente - ha proseguito Graglia - sono molto orgoglioso che la società e la squadra vincitrice sia del Cuneese, la mia amata provincia. Per questo abbiamo voluto accogliervi nella sede del Consiglio regionale e dare così al vostro impegno ancora più importanza. Un plauso particolare al direttivo dell’Arclub e anche ai genitori degli atleti che supportano i loro figli, accompagnandoli, facendo loro coraggio durante le competizioni e spronandoli a dare sempre il meglio. Voi - ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale - fate parte di quella bella gioventù che fa ben sperare nel futuro, in un periodo in cui, purtroppo, anche da noi fanno più notizia gli atti di bullismo che le imprese come la vostra. Con l’aiuto dell’Arclub e soprattutto delle vostre famiglie, incarnate quelli che sono i valori più importanti della vita: spirito di sacrificio, capacità di fare squadra, la voglia di mettersi in gioco con il proprio talento, sapendo bene che non si può sempre vincere ma che la sconfitta insegna a rialzarsi e a ricominciare”.

Ai giovani atleti il Consiglio regionale del Piemonte ha consegnato una pergamena, in segno di stima e in ricordo della visita a Palazzo Lascaris, nonché per sottolineare l’importanza della disciplina di Tiro con l’arco in Piemonte, dove a giugno, a Venaria si disputerà la Coppa Italia delle Regioni.

Erano presenti per l’Asd Arclub

Atleti:

Fruttero Domenico

Streri Giovanni

Streri Beatrice

Viglietta Federico

Manno Rebecca

Conte Chiara

Bertero Lorenzo

Con loro genitori e soci, nonché Paolo Ferero presidente regionale Fitarco (federazione tiro con arco)

Michele Giordana allenatore e presidente Arclub

Giorgio Bertero vicepresidente Arclub