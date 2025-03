Contaminazione di fluoro sugli sci: Marta Bassino squalificata dopo la prima manche del gigante di Are

Prosegue la stagione difficile di Marta Bassino. La prima manche del gigante di Are le ha infatti riservato una sorpresa a dir poco amara.

Al termine della frazione, chiusa in quattordicesima posizione, Marta è stata squalificata in seguito al controllo degli sci che ha evidenziato una contaminazione di fluoro, vietata dal regolamento FIS. Niente seconda manche per lei e rischio concreto di non entrare nelle 25 per le finali di specialità

Al comando, a metà gara, le due imprendibili azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia.