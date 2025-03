Vigili del Fuoco in un'immagine di repertorio

Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, nella serata di venerdì, nel territorio di Barge, per soccorrere un uomo rimasto schiacciato da alcune balle di fieno in una cascina in frazione San Martino.

L'incidente si è verificato attorno alle 23 nelle campagne di via Ghiare: sul posto anche carabinieri e 118.

I soccorritori hanno optato per il trasferimento in ospedale con l'elisoccorso.

L'uomo si trova ricoverato al Carle: le sue condizioni sono serie.