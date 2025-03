Canada, uomo apre il fuoco a Toronto: 12 feriti

(Adnkronos) -

Almeno 12 persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Toronto, in Canada. Lo ha reso noto la polizia, precisando che quattro delle vittime non hanno riportato ferite mortali, mentre non è nota al momento l'entità delle ferite delle altre persone rimaste coinvolte.

La polizia di Toronto ha affermato che il sospettato "indossava un passamontagna nero", è stato visto "fuggire a bordo di macchina argentata" ed è ancora ricercato. La sparatoria è avvenuta in un pub a Scarborough, un quartiere di Toronto.

"Sono profondamente turbata dalle notizie di una sparatoria in un pub di Scarborough. Ho parlato con (il capo della polizia di Toronto Myron, ndr) Demkiw e mi ha assicurato che sono state impiegate tutte le risorse necessarie. C'è un'indagine in corso: la polizia fornirà ulteriori dettagli", ha commentato la sindaca di Toronto, Olivia Chow.