Costigliole Saluzzo: il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti incontra studenti e amministrazione

Visita, ieri venerdì 7 marzo, a Costigliole Saluzzo per il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti.

Accolta dal sindaco Fabrizio Nasi, dal vice Nicola Carrino e dalla Giunta Comunale, l’esponente del Governo ha effettuato un tour nel nuovo polo scolastico, accompagnata dal provveditore Umberto Pelassa e dalla deputata Monica Ciaburro.

Presenti anche la dirigente scolastica Maria Angela Aimone e Mattia Sismonda, presidente del Conservatorio Ghedini di Cuneo e referente de “La Fabbrica dei Suoni”.

Gli alunni delle scuole primarie e medie hanno accolto la delegazione con letture, un piccolo concerto con il Canto degli Italiani e l’Inno alla Gioia e la presentazione delle iniziative scolastiche.

Successivamente, la delegazione si è spostata a Cascina Sordello e Palazzo La Tour, visitando gli spazi gestiti dalla Fabbrica dei Suoni, realizzati grazie ai fondi Pnrr e ai finanziamenti Gal, oltre alla biblioteca comunale.

L'itinerario si è concluso con una tappa a Palazzo Giriodi, sede del Municipio.

Durante l’incontro, si è discusso anche dello stato dei finanziamenti per il completamento della scuola.

Il sindaco Nasi ha colto l’occasione per invitare il sottosegretario all’evento inaugurale dell’istituto, previsto per settembre, qualora i lavori – in particolare quelli riguardanti la palestra – procedano secondo il cronoprogramma stabilito.

I lavori al polo scolastico proseguono, con la palestra e le aree esterne come ultimi elementi ancora da completare. Se le tempistiche verranno rispettate, il taglio del nastro ufficiale potrebbe avvenire con l’inizio del nuovo anno scolastico.