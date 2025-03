I progetti finanziati dal PNRR ad Alba: sette cantieri conclusi, quattro ancora in corso: "Sul nuovo asilo nido restano criticità"

Procedono i lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ad Alba, con undici progetti avviati nel settore delle opere pubbliche per un valore complessivo di 9 milioni e 800 mila euro, di cui 8 milioni e 250 mila coperti dai fondi PNRR e il resto in cofinanziamento.

"Sono stati finanziati undici progetti per quanto riguarda le opere pubbliche, mentre sul fronte della digitalizzazione ne abbiamo avviati cinque", ha spiegato l’assessore al Bilancio Luigi Garassino. "A oggi, sette cantieri sono stati conclusi, mentre quattro sono ancora in fase di realizzazione, sebbene in stato avanzato."

Tra i progetti ancora aperti, quello più vicino alla conclusione riguarda l’ex scuderia della Caserma Govone: "Manca solo un intervento sugli impianti." Più lunghi i tempi per l’ex casa Miroglio, con fine lavori prevista per il 30 giugno 2026, e per la nuova mensa scolastica, attesa per il 31 marzo 2026.

L’elemento più critico riguarda però il cantiere del nuovo asilo nido in corso Europa, nella zona in precedenza destinata allo sgambamento dei cani, in ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti: "Abbiamo sollecitato più volte l’impresa appaltatrice affinché recuperasse i ritardi, ma purtroppo non è avvenuto". L’ultimo confronto con l’azienda risale alla scorsa settimana: "Ci hanno dato rassicurazioni sulla conclusione del cantiere entro il 31 dicembre 2025, ma la situazione resta a rischio e la stiamo monitorando da vicino".

Per quanto riguarda la digitalizzazione, quattro progetti sono già stati completati, mentre l’ultimo, avviato proprio questa settimana, riguarda la digitalizzazione delle procedure Sue e Suap. "L’importo complessivo di questi interventi ammonta a 435 mila euro, e possiamo dire che la progettualità in questo settore è ormai conclusa."

L’amministrazione continua a seguire l’avanzamento delle opere attraverso una cabina di regia, composta dalla Giunta e dai dirigenti delle ripartizioni coinvolte: "Ci riuniamo mensilmente per verificare lo stato di avanzamento, e questo mese avremo probabilmente un doppio appuntamento per monitorare con precisione l’andamento dei lavori".