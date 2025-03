Inter-Monza 3-2 in rimonta, nerazzurri restano al comando della classifica

(Adnkronos) - Vittoria più sofferta del previsto per l'Inter che batte 3-2 in rimonta il Monza nell'anticipo del sabato sera della 28/a giornata di Serie A, disputato oggi 8 marzo allo stadio 'Meazza' di Milano. L'Inter resta al comando della Serie A, anche in caso di vittoria del Napoli domani in casa con la Fiorentina. Al 'Meazza' gli ospiti trovano il doppio vantaggio con Birindelli al 32' e Keita al 44'. Nel recupero del primo tempo accorcia le distanze Arnautovic e Calhanoglu al 64' e Lautaro al 78' completano la rimonta. In classifica i nerazzurri salgono a quota 61, +4 sul Napoli e +6 sull'Atalanta. I brianzoli restano ultimi a quota 14 e con un piede e mezzo in Serie B.

I padroni di casa partono allì'attacco. Al 5' tentativo su calcio piazzato di Calhanoglu, Turati sicuro in presa alta. Al 7' l'ex Keita ci prova da fuori area con palla fuori. Al 20' corner di Calhanoglu per il colpo di testa di Lautaro che termina alto. Passa un minuto e ci prova Bianco da fuori area con palla abbondantemente a lato. Al 22' Bastoni arriva al limite dell'area e ci prova di sinistro: palla fuori. Subito dopo cross di Barella per il colpo di testa di Arnautovic, con Turati bravo a respingere. Al 24' gol annullato ai nerazzurri. Direttamente da palla inattiva Lautaro aveva trovato l'1-0. Attento Turati sulla prima girata, rimpallo addomesticato dall'argentino con il braccio prima di mettere il pallone in porta. Interviene il Var che annulla tutto. Al 32' a sorpresa passa il Monza, che ritrova un gol su azione che mancava da gennaio. Perfetta la combinazione tra Birindelli e Mota, quest'ultimo di tacco restituisce il pallone al compagno aprendogli un corridoio verso l'area nerazzurra. Inserimento e destro vincente sull'uscita di Martinez.

Al 36' colpo di testa di Bastoni sull'esterno della rete. Passa un minuto e Dumfries ci prova con un pallonetto ma Turati non si fa sorprendere. Al 38' cartellino giallo per Izzo per un fallo su Arnautovic. Al 43' ci prova ancora Birindelli ma il suo sinistro questa volta è ben parato da Martinez. Un minuto dopo arriva il raddoppio degli ospiti, a segno con un'altra ripartenza. Stavolta il protagonista è l'ex Keita, favorito dalla sovrapposizione di Kyriakopoulos ma bravissimo ad accentrarsi dalla sinistra e calciare a giro sul palo lontano superando Martinez. Al 47' accorcia le distanze Arnautovic. Mkhitaryan alza la testa e crossa sul secondo palo: torre aerea di Dumfries per un altro colpo di testa, quello dell'austriaco che da pochi passi non sbaglia.

Si riparte con un doppio cambio per Inzaghi: dentro Bisseck e Carlos Augusto per Pavard e De Vrij. Proprio il difensore tedesco ci prova al 3' con un colpo di testa su cross di Calhanoglu ma Turati è attento. Ancora il portiere ospite protagonista su un tiro di Dumfries al 5'. Al 16' e al 17' Lautaro è pericoloso due volte, la prima con una rovesciate imprecisa e la seconda con un colpo di testa alto. Al 19' Il forcing nerazzurro porta al gol del 2-2 con Calhanoglu, che dalla distanza si coordina alla perfezione e scaglia il destro alle spalle di Turati.

Al 21' Nesta inserisce Lekovic e Ganvoula per Castrovilli e Mota. Al 25' Inzaghi Inzaghi si gioca le carte Thuram e Zielinski: escono Arnautovic e Mkhitaryan. Un minuto dopo ci prova Bianco dal limite dell'area ma il tiro non crea problemi a Martinez. Al 72' ci prova Thuram di testa su cross di Barella ma il francese non inquadra la porta. Dopo pochissimi minuti dall'ingresso in campo Zielinski si fa male al polpaccio e deve uscire, al suo posto Correa. E' l'ultimo cambio per Inzaghi. Al 31' break di Bastoni che si presenta in area e lascia lo spazio della conclusione a Thuram: gran destro a giro che finisce fuori di un soffio. Subito dopo finisce la partita di Keita fischiato dai suoi ex tifosi, entra Caprari.

Al 33' Lautaro completa la rimonta. L'argentino, su cross di Carlos Augusto, anticipa di testa Kyriakopoulos e batte Turati che riesce a respingere ma solo oltre la linea di porta. Al 38' Thuram può firmare il poker su assist di Lautaro ma il suo tiro si stampa sul palo. Al 42' Nesta finisce i cambi, escono Birindelli e Izzo, dentro Vignato e Brorsson. Al 44' ancora Calhanoglu pericoloso con un tiro da fuori area, Turati si salva in corner. Nei 5 minuti di recupero l'Inter gestisce la partita senza correre rischi e porta a casa tre punti importanti nella corsa scudetto.