Inter-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie A. I nerazzurri, reduci dal successo europeo contro il Feyenoord, affrontano il Monza a San Siro oggi, sabato 8 marzo, nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Inzaghi vuole mantenere il primo posto in classifica, mentre Nesta è alla disperata ricerca di punti preziosi in chiave salvezza.

La sfida tra Inter e Monza è in programma oggi, sabato 8 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Bastoni; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi

Monza (3-5-2): Turati; D'Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Pereira, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita, Mota. All. Nesta

Inter-Monza sarà disponibile in diretta televisiva su Sky Sport, ma anche su Dazn. La partita sarà visibile in streaming sull'app Sky Go, NOW e sulla piattaforma Dazn.