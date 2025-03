La Morra, scontro sulla Commissione Belvedere. La minoranza attacca: "Un'occasione persa per il confronto"

Il 26 febbraio si è svolto un Consiglio Comunale convocato d’urgenza per discutere una mozione presentata dalla minoranza il 6 febbraio, con la quale si chiedeva l’istituzione di una Commissione consiliare “Belvedere”. L’obiettivo era analizzare e definire con maggiore chiarezza la destinazione della struttura, alla luce dei rilevanti investimenti pubblici già sostenuti e ancora da sostenere.

La proposta prevedeva una commissione composta da otto membri, di cui tre con diritto di voto – due esponenti della maggioranza e uno della minoranza – e cinque membri tecnici con funzione consultiva. Questi ultimi sarebbero stati individuati nella comunità tra tre esperti del territorio lamorrese (architetti, geometri, ingegneri), un professionista del settore turistico-alberghiero e un rappresentante del settore agricolo. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che il presidente della commissione avrebbe avuto 90 giorni di tempo per formulare un parere di cui l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto nelle decisioni future.

L’opposizione ha sottolineato la necessità di affrontare il tema in maniera strutturata, evidenziando le attuali criticità. “Ritenevamo fondamentale tornare sull’argomento in considerazione dell’importanza turistica ed economica della questione Belvedere”, hanno dichiarato i consiglieri di minoranza. “La comunità ha già speso cifre significative e dovrà sostenerne altre per la ristrutturazione e la futura gestione dello stabile. Tuttavia, le indicazioni fornite fino a ora restano sommarie e provvisorie. Non è chiaro quale sarà il fine ultimo della struttura nella sua interezza, come saranno divisi gli spazi e come verranno occupati. Sappiamo che una parte è già stata assegnata alla Cantina comunale, ma non comprendiamo perché la stessa debba elaborare un progetto anche per aree che non sarà chiamata a ristrutturare”.

Diverse le perplessità sulle scelte dell’amministrazione. “Non ci convince l’idea di avviare lavori parziali senza una visione chiara dell’insieme, con il rischio di ripercussioni su impianti e parti comuni”, hanno aggiunto. “La commissione avrebbe permesso di coinvolgere diverse anime della comunità lamorrese, portando ordine e chiarezza in un progetto che avrà un impatto economico significativo sulla nostra realtà”.

Durante il dibattito, l’opposizione ha ricordato che le linee guida del progetto erano state approvate dalla precedente amministrazione con il voto contrario della minoranza e che, con le elezioni, solo tre consiglieri, compreso il sindaco, le avevano confermate. “Queste scelte proseguono ora con il semplice voto di tre consiglieri comunali”, hanno evidenziato. “Abbiamo chiesto di sentire l’opinione dei nuovi consiglieri di maggioranza, ma solo il vicesindaco e la consigliera Borgogno si sono espressi”.

La maggioranza ha respinto la mozione. “Ancora una volta, la maggioranza ha scelto di non prendere in considerazione la voce della minoranza, che rappresenta comunque una parte importante della popolazione”, hanno commentato i consiglieri di opposizione.

La discussione ha inoltre visto alcune affermazioni che hanno sollevato dubbi e perplessità. La consigliera Borgogno ha dichiarato che “copiare è sintomo di intelligenza”, un’affermazione che l’opposizione ha definito “un’ammissione di mancanza di idee”. Il vicesindaco ha affermato che “la lamorresità non è sicurezza di buone scelte”. Su questo punto, la minoranza ha risposto: “Condividiamo che non debbano essere solo i lamorresi a decidere e che sentire altre voci sia importante, ma siamo certi che ascoltare una rappresentanza significativa della comunità sia doveroso, visto che saranno i cittadini a finanziare le scelte che si faranno”.

Un’altra dichiarazione della consigliera Borgogno ha suscitato reazioni: “In fondo la maggioranza dei lamorresi ci ha votato e quindi è implicitamente d’accordo con quanto avevamo scritto sul programma”. L’opposizione ha ribattuto: “Non si può mettere in discussione ogni scelta amministrativa, ma quando si tratta di progetti così rilevanti, coinvolgere la popolazione è un atto di trasparenza e democrazia”.

Infine, il vicesindaco ha proposto incontri trimestrali per aggiornare la cittadinanza sullo stato dei lavori, dichiarando: “Vi propongo degli incontri trimestrali per vedere l’evoluzione, come già fatto in occasione della bocciatura della commissione parcheggi”. La minoranza ha accolto con freddezza l’idea, affermando: “Ringraziamo quando vediamo segnali di apertura, ma questa non è una vera apertura. Vedere progetti già decisi e stabiliti non è una concessione della maggioranza, bensì un nostro diritto e dovere. La commissione aveva lo scopo di mettersi a un tavolo, analizzare, ascoltare diverse idee, compresi professionisti lamorresi, e poi decidere come procedere”.

Il gruppo “La Morra è… un paese a misura dei lamorresi”, guidato da Germano Giachino, ha infine promesso di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda e di aggiornare costantemente i cittadini sugli sviluppi del progetto. “Resteremo vigili su questo progetto e non mancheremo di relazionare a tutti i lamorresi”.