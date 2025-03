Maltempo sull'Italia, è allerta meteo gialla in Sicilia e Calabria

(Adnkronos) - Giornata di maltempo sulla Calabria oggi, sabato 8 matzo, dove è allerta meteo gialla. Sono previsti pioggia, temporali, vento forte e mareggiate. Allerta gialla anche sulla Sicilia.

"Previste sulla regione precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento fino a burrasca dai quadranti orientali e mareggiate lungo le coste esposte", si legge nel bollettino della Protezione civile della Regione Calabria.

Questo il bollettino della Protezione civile nazionale: ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico; ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico.