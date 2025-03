Oristano, 18enne promessa del judo muore per meningite fulminante

(Adnkronos) - Un ragazzo di 18 anni è morto per meningite fulminante a Oristano. Gabriele Pinna, studente in procinto di partire per partecipare ai campionati nazionali under 21 di judo, si è sentito male giovedì. Secondo le prime informazioni Gabriele avrebbe avuto un po' di febbre e sarebbe rimasto nella sua casa di famiglia a Ghilarza, nell'Oristanese. Ieri sera la situazione è degenerata all'improvviso e un'ambulanza è intervenuta per trasportarlo al San Martino di Oristano. Poco dopo l'arrivo, il trasferimento in Rianimazione ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Secondo le prime analisi del quadro clinico a ucciderlo sarebbe stata una meningite fulminante. La tragedia ha travolto Ghilarza.

"A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, la perdita di una giovane vita - annunciano dal Comune -, l'amministrazione comunale, in accordo con l'associazione carristi, ha deciso di annullare i festeggiamenti di Carnevale previsti per oggi e per la giornata di domani e di revocare le autorizzazioni alla protrazione dell'orario rilasciate ai pubblici esercizi in occasione del Carnevale. L'amministrazione si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore".