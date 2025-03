Special Olympics World Winter Games 2025, al via i Giochi a Torino con due atlete cuneesi

Si è aperta oggi a Torino la cerimonia inaugurale degli Special Olympics World Winter Games Torino 2025, un evento che coinvolge 1.500 atleti provenienti da 102 delegazioni, affiancati da 621 coach, 3.000 volontari e migliaia di persone tra staff, personale medico, familiari, media e ospiti. Oltre 300.000 spettatori sono attesi per celebrare una delle manifestazioni sportive più inclusive al mondo.

Tra i protagonisti dell’evento ci sono anche le due atlete di Amico Sport Cuneo, Valentina Verra e Sonia Sechi, pronte a dare il massimo nelle competizioni in programma.

Le discipline in gara spaziano tra diverse specialità invernali: sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve, floorball, pattinaggio artistico su ghiaccio, pattinaggio di velocità su ghiaccio e danza sportiva.

Un grande appuntamento internazionale che mette al centro lo sport come strumento di inclusione, passione e determinazione.

Usha Chilukuri, moglie del vice presidente Usa, J.D.Vance, con il figlio per mano ha guidato poco fa all’Inalpi Arena di Torino la delegazione degli atleti statunitensi in occasione della cerimonia d’inaugurazione degli Special Olympics World Winter Games. La signora Vance eèarrivata questa mattina in aereo nel capoluogo piemontese accompagnata per la sua prima volta in Italia e in Europa da Second lady.