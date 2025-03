Trasporto pubblico locale, nuovo sciopero di 24 ore il primo aprile

(Adnkronos) - I sindacati hanno proclamato un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale per il primo aprile. "Abbiamo proclamato una nuova azione di sciopero di 24 ore per martedì 1 aprile dopo che la seconda fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si è conclusa con esito negativo in sede ministeriale senza le risposte che attendevamo", riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, aggiungendo che “le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale meritano il rinnovo del contratto nazionale".

“Continuiamo a rivendicare - spiegano le organizzazioni sindacali - la piena validità e operatività delle intese contrattuali sottoscritte senza ulteriori verifiche e condizioni. Il mancato adempimento di quanto previsto non può che tradursi in una fase di mobilitazione che dovremo continuare a mantenere fino a quando parti datoriali e istituzioni onoreranno gli impegni presi. Questo settore ha bisogno di un profondo rinnovamento e anche le aziende devono assumersi la responsabilità di fare impresa che comporta degli oneri di cui devono essere consapevoli e rispettando gli impegni assunti nel percorso di rinnovo contrattuale", concludono le organizzazioni sindacali.