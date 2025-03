Volley A1F. Al via i playoff di Challenge per Cuneo, Cecconello: “Ci aspetta una partita contro una squadra molto forte" [VIDEO]

Dopo aver conquistato in casa la vittoria per 3-2 contro Bergamo e aver centrato la salvezza matematica con una giornata d'anticipo, per la Honda Olivero Cuneo allenata da Lorenzo Pintus è di nuovo ora di tornare in campo tra le mura amiche e davanti al proprio pubblico.

Questa sera infatti le Gatte calcheranno il taraflex del Palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta per disputare i playoff di Challenge Cup, prima uscita verso la terza coppa europea che vede contrapporsi le squadre classificate dalla nona alla dodicesima posizione, le uscenti dai Quarti Playoff ed eventualmente, a seconda delle qualificazioni alle coppe europee già acquisite, le eliminate delle Semifinali.

Dopo aver disputato l’ultima giornata a Pesaro, le biancorosse hanno chiuso il campionato all’undicesimo posto con 24 punti conquistati, frutto di 8 vittorie. Le avversarie delle Gatte saranno quindi le ragazze della Bartoccini MC-Restauri Perugia, decime classificate anche loro con 8 vittorie e 25 punti, soltanto uno in più delle Gatte.

Negli scontri diretti Cuneo e Perugia sono pari, con una vittoria a testa: all’andata, al Pala Barton Energy erano state le le padrone di casa ad imporsi per 3-0, mentre al ritorno sono state le Gatte a vincere per 3-1, conquistando 3 punti pesantissimi e confermando il trend positivo delle vittorie in casa, ben cinque nel girone di ritorno davanti al proprio pubblico.

“Vincere in casa ha ancora più valore. Bergamo è stata la partita più emozionante del campionato” ha commentato Agnese Cecconello, centrale della Honda Olivero Cuneo, una delle protagoniste di questa stagione.

"Abbiamo avuto una stagione difficile, sapevamo di poterci salvare, ma farlo in casa, davanti al nostro pubblico, è stato incredibile. Abbiamo un pubblico molto caloroso e questo ci ha aiutato, ci ha dato ancora più motivazione".

E sulla partita di questa sera contro Perugia: “Iniziare in casa ti dà maggior fiducia nei tuoi mezzi. In casa riusciamo a esprimere un gioco migliore, si è visto in campionato. Vedremo, ci attende una sfida contro una squadra molto forte”.

Appuntamento quindi per la prima partita dei playoff. La seconda partita si disputerà invece in trasferta al Pala Barton Energy di Perugia alle ore 17:00. In caso di parità, si giocherà il golden set per vedere quale delle due squadre proseguirà il percorso.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra oggi, saranno disponibili biglietti gratuiti in tribuna rossa per le donne. Per chi non riuscirà a essere presente per sostenere le Gatte, ricordiamo che la partita sarà tramessa in diretta su VBTV e in chiaro sul canale YouTube di Lega Volley.