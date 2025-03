Un grande successo la 33esima edizione della IX Miglia di Bra

Si è disputata oggi, domenica 9 marzo, la classica IX Miglia di Bra, manifestazione di corsa su strada di 15,4 km organizzata dall’Atletica Avis Bra Gas del presidente Antonio Martinengo. Tradizionale appuntamento di primavera, la gara ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti, sul percorso che, attraversato il centro cittadino, raggiunge le frazioni di Cà del Bosco e Madonna del Pilone, per poi ritornare in città e concludersi in corso Garibaldi.

A tagliare per primo il traguardo è stato Xavier Chevrier, trentaquattrenne dell’Atletica Valli Bergamasche Lelle, con il tempo di 46 minuti e 16 secondi. In seconda posizione Francesco Breusa atleta del Battaglio Cus Torino ATL, finisher in 47 minuti e 51 secondi ATL e in terza Federico Scabini dell’ASD Accademia Atletica in 49 minuti netti.

In campo femminile vittoria di L’Epee Sarah Aimee dell’Atletica Roata Chiusani, che ha concluso la sua prova in 56 minuti e trenta secondi, precedendo Catherine Bertone dell’Atletica Sandro Calvesi, seconda con il tempo di 57 minuti e 2 secondi e Silvia Zampaglione del Battaglio Cus Torino ATL, terza con 57 minuti e 32 secondi.

Il record maschile del keniano Paul Kanda di 45 minuti e 23 secondi stabilito nel 2002 e quello femminile che appartiene a Clementine Mukandanga e fissato in 51 minuti e 25 secondi nel 2023, non sono stati dunque battuti.

Fra gli atleti di casa buone prove per Mattia Einaudi della Podistica Valle Varaita, ottavo a poco più di tre minuti dal vincitore, per l’atleta di casa, Lorenzo Perlo Atletica Avis Bra Gas giunto nono e per le donne di Mina El Kannoussi dell’Atletica Saluzzo, di Sara Cinzia Tomatis dell’Atletica Roata Chiusani, di Miriam Madi dell’Atletica Fossano 75, di Romina Casetta GSR Ferrero ASD e della veterana Giuseppina Mattone dell’ASD Boves Run.

Hanno concluso la gara ben 710 iscritti, 200 in più dell’edizione 2024 e il tempo ha permesso una buona riuscita della competizione.

Vanno fatti i complimenti all’organizzazione, a tutti i volontari coinvolti nella non facile gestione dell’evento e alle forze dell’ordine impegnate nel controllo del traffico.