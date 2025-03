Busca, allo spazio incontri di piazza Santa Maria l'incontro sulla paura di non essere all'altezza

Un centinaio di persone hanno partecipato venerdì 7 marzo alla serata “Paura di non essere all'altezza” organizzata dal Comitato “Un'altra Busca è possibile” nello Spazio incontri in piazza Santa Maria, concesso dal Comune di Busca e abbellito con le composizioni in tema con l'8 marzo messe a disposizione da Aurora floreale.

Le psicologhe Monica Marro e Luisa Bertola dell'associazione Noi4you Cuneo hanno calamitato l'attenzione del variegato pubblico con domande, sollecitazioni e riflessioni per “crescere in autostima” a partire dagli accorgimenti da adottare (e da evitare) nell'educazione dei bambini, perché “L'autostima non si eredita, si costruisce”. Numerosi gli spunti rivolti agli adulti: perchè non è mai troppo tardi per acquisire consapevolezza di se' e delle proprie capacità, perchè di fronte ad una difficoltà c'è sempre un'alternativa e perchè non possiamo controllare tutto ciò che ci accade, ma possiamo decidere come affrontare ciò che ci accade.

“Da quando abbiamo costituito il gruppo Un'altra Busca è possibile, quasi un anno fa, abbiamo cercato di coinvolgere molte buschesi in un percorso di avvicinamento alla cittadinanza attiva. - spiegano le donne del Comitato – Spesso la risposta è stata: “Non sono all'altezza”. Per questo abbiamo interpellato l'associazione Noi4you Cuneo: per offrire un'occasione di formazione e di crescita personale non solo alle donne, ma a tutti”. La partecipazione di un numeroso pubblico, in maggioranza femminile, ma con una buona presenza di giovani e di uomini, testimonia l'interesse per il tema.

“Siamo molto grate alle Dottoresse Marro e Bertola, che hanno condotto ottimamente la serata e che offrono il loro contributo professionale per Noi4You”, concludono da Un’altra Busca è possibile.

Lo sportello di ascolto Noi4You operativo 7 giorni su 7 h 24 e si occupa di prevenire e contrastare la violenza, in particolare sulle donne, sia in ambito familiare e lavorativo che sociale.

La sede di Cuneo è in Corso Giuseppe Garibaldi, 13.