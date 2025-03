Tunnel di Tenda, ieri il sopralluogo del Comitato di Monitoraggio: “Fondamentali i collaudi ad aprile”

Un sopralluogo non precedentemente comunicato in via ufficiale quello che ha visto i membri del Comitato di Monitoraggio sui lavori al tunnel di Tenda presentarsi ieri (sabato 8 marzo) al cantiere limonese assieme al commissario straordinario Nicola Prisco e al capo compartimento ANAS Piemonte Angelo Gemelli per percorrere l’interezza del tunnel e verificare lo stato dei lavori, sia sul lato francese che su quello italiano.

L'ultima deadline relativa alla riapertura del collegamento transfrontaliero, come si ricorderà, guarda alla fine del prossimo giugno.





[Dentro il tunnel]



“Come Comitato di Monitoraggio, fin da ottobre 2023, continuiamo a farci parte attiva per rappresentare le istanze delle nostre comunità svolgendo numerosi sopralluoghi, a molti dei quali non abbiamo volutamente dato risonanza mediatica – si legge nel comunicato prodotto dal Comitato -. In quello di ieri abbiamo potuto apprezzare l'avanzamento dei lavori all'interno della galleria e apprendere che la prossima riunione del Comitato Tecnico Italia-Francia si svolgerà a inizio aprile. Sul lato francese abbiamo verificato che stanno proseguendo i lavori relativi agli alvei del Roya e del Rio della Cà così come il rifacimento della viabilità in uscita dal tunnel”.

“Non sappiamo se la data del 30 giugno verrà rispettata – concludono i membri del Comitato-. Noi confidiamo che i collaudi di parte italiana e parte francese possano essere avviati fin dai primi giorni di aprile: questo elemento sarà essenziale per essere certi che il tunnel sarà percorribile”.



[I membri del Comitato nella zona dei lavori]