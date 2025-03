Villanova Mondovì piange la scomparsa di Viviana Franchino

In lutto la comunità di Villanova Mondovì per la scomparsa della 44enne Viviana Franchino. Commessa nel locale Mercatò, abitava in frazione Roracco. Lascia il marito Mauro, la mamma Maria Pia, ex bidella delle scuole di Villanova Mondovì, il papà Giuseppe e la nonna Adele: il funerale si terrà domani (lunedì 10 marzo) alle 10 nella parrocchiale di Roracco.

A ricordarla anche l’associazione Una Zampa per la Vita Odv, a cui Viviana era vicina: “Le volontarie ed i volontari di Una Zampa per la Vita Odv, associazione di protezione animali, sinceramente addolorati per la prematura scomparsa di Viviana che ricordano con grande affetto, porgono le loro più sentite condoglianze a tutti i familiari”.