Outfit anni '70, '80 e '90 in sfilata, grazie agli studenti Cnos Fap di Saluzzo

Domani lunedì 10 marzo alle 15 da "Prodotti in fuga", la bottega sociale, spazio di comunità, in via Maghelona n. 15, si svolgerà una sfilata di moda sostenibile di abiti vintage anni 70/80/90 con relative pettinature a cura degli studenti del corso Acconciature della scuola di formazione professionale salesiana Cnos - Fap di Saluzzo. Ingresso libero

Spiega Alida Anelli, presidente della cooperativa sociale Ur-Ca, promotrice del progetto di economia circolare per la raccolta, riuso, trasformazione di abiti e prodotti. "La sfilata vuole sensibilizzare i giovani al tema della sostenibilità ambientale e della riduzione del fast fashion, in linea con la filosofia di questo spazio che è anche un laboratorio di trasformazione culturale per creare una nuova mentalità, dare opportunità a persone, indumenti, contrastare "la moda veloce" e incoraggiare il recupero. Con il ricavato della vendita in bottega si finanziano progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e carcerati".

Il progetto inaugurato lo scorso anno ha avuto grande risposta da parte della cittadinanza“Segnale di una riflessione comunitaria sul problema - continua la presidente - evidenziata anche dal successo della chiamata per raccogliere abiti, accessori, oggetti usati, “prodotti in fuga, dall’armadio, dal cassonetto, dal carcere”.