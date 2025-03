Secondo appuntamento Acli per la mostra "Libera azione"

Tra gli incontri organizzati dalle Acli provinciali cuneesi, nell’ambito della mostra “Libera Azione”, dedicata alla vita e alle opere del Maestro Umberto Mastroianni, che ha realizzato il Monumento alla Resistenza di viale Angeli a Cuneo, c’è la presentazione, alle ore 18 di venerdì 14 marzo, al Museo Casa Galimberti, in piazza Galimberti a Cuneo, del libro “Resistenza Svelata” di Daniele La Corte (Edizioni Fusta).

La presentazione, a pochi giorni dalla ricorrenza dell'8 marzo, Giornata internazionale per la valorizzazione dei talenti delle donne (che il CtAcli di Cuneo festeggerà domenica 9 marzo con una giornata di visita a Seborga, in Liguria) fornirà al Coordinamento donne delle Acli provinciali cuneesi l’occasione per riflettere sulla vita di una donna straordinaria, Suor Carla de Noni, medaglia d'argento al valore militare per la Resistenza, staffetta partigiana, agente segreto del “Servizio X” organizzazione di “intelligence” che coordinava i ribelli tra Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta e che, insieme alle sue consorelle, fece del santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì, la base della propria attività assistenziale.

“Durante la serata – dice Luisa Brignone, consigliera provinciale e membro di presidenza delle Acli cuneesi - si renderà omaggio a tutte le donne che, con il loro coraggio, talento e determinazione, hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia, ma non solo. Sarà un'occasione per ricordare che ogni donna, nel suo quotidiano, ha una storia unica da raccontare che merita di essere ascoltata; mentre ci immergiamo nel racconto di una donna che ha cambiato un pezzo di storia, possiamo riflettere insieme su quanto siamo tutti chiamati a continuare il suo cammino verso un mondo più equo e più giusto”.

Il libro sarà presentato dal consigliere provinciale Acli Silvio Giubergia, che dialogherà con l’autore, Daniele La Corte.

L’appuntamento rientra nell’ambito degli eventi collaterali alla mostra “Libera Azione” realizzata dall’Associazione Insieme di Cuneo e l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS, con altre collaborazioni, tra cui le ACLI provinciali Cuneesi APS, aperta a Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi, 4 a Cuneo, con ingresso gratuito, tutti i venerdì, sabato e domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.

E’ gradita la prenotazione, telefonando ai numeri Acli: 0171.452644 e 0171.452650