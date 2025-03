Bam Mondovì-Albese Como 1-3; L'ex Marika Longobardi: "Mondovì è nel mio cuore" (VIDEO)

Bam Mondovì ormai a un passo dalla retrocessione matematica in B1. Al PalaManera le pumine hanno lottato, ma alla fine ad aggiudicarsi la vittoria per 1-3 è stata la formazione lombarda della Tecnoteam Albese Como. Tra le ex in campo Laura Grigolo e Marika Longobardi. Proprio la schiacciatrice di origini campane ha commentato con noi la vittoria della sua squadra e il ricongiungimento, almeno per una sera, con la sua grande amica Morgana Giubilato: