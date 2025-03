Volley A2/F: la Bam Mondovì oggi (ore 17) chiude gli impegni di andata della Pool salvezza ospitando l'Albese Como

Ultima chiamata per la Bam Mondovì: vinci o sei fuori! La frase suona come una cruda minaccia, ma purtroppo rispecchia la disperata situazione di classifica di un Puma che, questo pomeriggio alle 17, ospiterà la Tecnoteam Albese Como nella quinta e ultima giornata di andata della Pool Salvezza.

Le ragazze di coach Basso sono a un passo dalla retrocessione e solo vincendo tutte e sei le gare che restano ancora da giocare potrebbe e ribadiamo potrebbe, riacciuffare per il rotto della cuffia la salvezza. Ma prima di pensare alle altre gare bisogna affrontare la formazione di coach Mauro Chiappafreddo, avversaria tosta e mai arrendevole.

L'Albese è vicinissima a tagliare il traguardo della salvezza e a Mondovì cercherà i punti della tranquillità. La settimana appena trascorsa in casa Bam, inoltre, non è stata delle migliori. Dopo il ko subito ad opera dell'Olbia, molte pumine e anche il tecnico Claudio Basso hanno dovuto fare i conti con malanni di stagione. Imprevisti che non hanno di certo agevolato il lavoro settimanale in palestra.

L'obiettivo odierno resta comunque quello di dare il massimo per cercare di riaccendere le ormai residue speranze di salvezza. Occorrerà giocare con grinta e anche intelligenza tattica, caratteristiche che hanno latitato e tanto nell'ultima uscita al PalaManera. La gara di oggi sarà anche l'occasione per rivedere da vicino due ex pumine come le schiacciatrici Laura Grigolo e Marika Longobardi.

La società rossoblù, inoltre, sta cercando di favorire in ogni modo l'affluenza di pubblico grazie ad alcune iniziative. In particolare presentandosi in maschera al botteghino del PalaManera sarà possibile ricevere un biglietto omaggio per assistere al match. Stesso discorso vale per i soci dell'Ipercoop di Mondovicino che presenteranno la tessera. Arbitri designati per questo incontro sono Marta Mesiano (Bologna) e Simone Fontini (Aprilia). Al PalaManera il fischio d'inizio del match è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.