Volley A2/F - La Bam Mondovì ci prova ma non basta! L'Albese Como passa al PalaManera per 1-3

La Bam Mondovì subisce l'ennesima sconfitta interna della stagione e dice praticamente addio alle ultime speranze di salvezza. A espugnare il PalaManera questa volta è stata la formazione lombarda della Tecnoteam Albese Como, brava a imporsi per 1-3.

Le pumine hanno lottato alla pari nei primi tre set, ma nei momenti nevralgici del primo e terzo set non hanno saputo mettere in campo la giusta cattiveria e precisione. Bene invece la formazione di coach Chiappafreddo, che grazie a questa vittoria brinda virtualmente alla salvezza. Buona prestazione dell'ex Laura Grigolo (12), preziosa in attacco e in difesa. Mvp Giorgia Mazzon.

PRIMO SET: con Schmit al servizio la Bam si porta subito sul 2-0. Albese imprecisa nelle conclusioni e pumine sul 5-1. La formazione lombarda accorcia, 5-4. Ace di Bernasconi e punteggio che torna in parità sul 6-6. Ancora equilibrio sul 10-10. Break conquistato dalle ospiti e sull'11-13 coach Basso ferma il gioco e chiama il primo time-out dell'incontro. La Tecnoteam si difende bene e mantiene tre punti di vantaggio sul 15-18. Ace anche per Baldi e sul 16-20 Claudio Basso si gioca il secondo time-out a disposizione. Il Puma non molla e recupera tre lunghezze, 20-22. Time-out chiesto da Chiappafreddo sul 22-23. Si rientra in campo e l'Albese Como si guadagna due set-ball. Reazione d'orgoglio delle pumine, che riportano il punteggio in parità sul 24-24. Ancora time-out per Chiappafreddo. La mossa produce gli effetti sperati, visto che le lombarde trovano la zampata vincente e il set si chiude sul 24-26.

SECONDO SET: padrone di casa avanti 3-1. Il punteggio torna in parità sul 7-7. Ace per Teresa Bosso. La imita poco dopo Greta Catania, 11-9. L'Albese reagisce e rimette subito in equilibrio il punteggio. Bam sul 16-14. Time-out chiamato da coach Chiappafreddo sul 18-15. Break conquistato dalla Tecnoteam, 19-18. Il muro del Puma, latitante fino a questo momento, diventa protagonista e la Bam si porta sul 21-18. Secondo time-out chiesto da Mauro Chiappafreddo. Viscioni mette a terra il punto del 23-18. Cinque set-ball a disposizione per le pumine. Alla prima occasione arriva il punto che chiude il parziale sul 25-19.

TERZO SET: equilibrio in avvio, 2-2. Ancora parità sul 6-6. Colpo d'astuzia di Dana Schmit e punteggio di 8-6. Break Tecnoteam e nuova parità. Nuova accelerata delle rossoblù, 13-11. Controsorpasso Albese, 15-17. Time-out chiamato da coach Basso. Ace per Laura Grigolo, 17-20. Le pumine commettono qualche errore di troppo e la formazione ospite vola a +4. Il Puma non molla e accorcia sul 21-23. Time-out richiesto da coach Chiappafreddo. Ancora un punto rosicchiato dalle padrone di casa. Entra in campo l'ex Marika Longobardi, che si guadagna subito il punto del 22-24. Al primo tentativo l'Albese chiude i conti sul 22-25.

QUARTO SET: si combatte da subito punto a punto, 3-3. Un paio di passaggi a vuoto per le pumine e la Tecnoteam ne approfitta per portarsi sul 6-8. Il vantaggio ospite aumenta e sul 7-11 coach Basso chiama il time-out. La scena si ripete poco dopo sul punteggio di 8-14. Break per le pumine. L'Albese si avvicina alla vittoria portandosi sul 13-20. Due punti rosicchiati dalle padrone di casa. Time-out chiesto da Chiappafreddo sul 15-20. Arrivano sette match-ball per le ospiti. Al secondo tentativo arriva il punto che chiude la gara sul 18-25.