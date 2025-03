Volley A2M. Cuneo-Pineto 3-0, Battocchio: "Entriamo nei playoff in punta di piedi, ma in forma. I tifosi possono sognare" [VIDEO]

Allenamenti sempre più a ranghi completi dopo tanto penare durante la stagione, quando tra infortuni, malanni di stagione ed imprevisti vari, la squadra ha sempre dovuto fare i conti con troppi problemi.

Tutto ciò si traduce in settimane di lavoro intense, durante le quali si possono anche perfezionare certe tecniche che prima non si riusciva a fare. Aggiungiamoci che vincere aiuta a vincere ed ecco la Cuneo di questa ultima parte di stagione: brillante, tecnicamente valida e soprattutto convinta delle sue potenzialità

"Devo fare i complimenti ai ragazzi. - il commento di coach Battocchio a fine gara - Un'altra partita convincente. Sono stati capaci di eragire alle difficoltà nel secondo set , unico momento di sbandamento di tutto il match e questa è una cosa davvero importante".

la disamina tecnica della gara: "Siamo stati un po' avvantaggiati dalla loro battuta che non è entrata".

Poi un pensiero ai playoff che sono dietro l'angolo: "Non siamo ancora in formissima, ma ci stiamo arrivando molto bene. Entriamo in punta di piedi e con grande umiltà, ma il tifo che ci ha seguito è libero di sognare. Noi stiamo con i piedi per terra, lavoriamo, ma i tifosi possano sognare di vedere Cuneo tra le prime quattro. Dovremo giocarle a fuoco, dando tutto quel che abbiamo e poi vedremo".

