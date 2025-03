Volley, serie D: Mercatò Alba torna a mani vuote dalla trasferta di Mondovì

Brusca ripresa per la nostra prima squadra, che torna a bocca asciutta dall’importante trasferta di Mondovì, in quella che era una gara chiave nella lotta salvezza, secondo e terzo set combattuti ma i monregalesi fanno bottino pieno, inguaiando gli albesi. Dopo due settimane di stop coach Oliva si affida alla formazione delle ultime uscite, quindi De Vita in regia con Bianco opposto, Morengo e Nikolov schiacciatori, Rocca e Varagnolo al centro con Mongioi libero.

Avvio a rilento dei nostri ragazzi, con una fase difensiva un po’ molle, Mondovì parte subito aggressivo e si porta in vantaggio 5-2, Bianco batte un colpo a muro (9-7), ma regaliamo agli avversari dei cambio palla con troppi errori al servizio, non trovando così il ritmo giusto. Dopo un ace dei padroni di casa coach Oliva chiede time-out (15-10), ma l’inerzia è nelle mani di Mondovì, che riesce a giocare in maniera fluida, difendendo e murando bene. Dentro Favaretto per Varagnolo (18-12), conquistiamo un paio di scambi lunghi importanti per il morale ed il punteggio (19-16), tentiamo la carta del doppio cambio con Sobrero e l’esordiente Syku che sostituisce l’indisponibile Dellapiana, ma il finale di set è tutto di marca Vbc, che approfitta di alcune ricezioni difettose e chiude 25-17.

Una bella diagonale di Bianco e un ace di Favaretto portano avanti la Mercatò (1-4), Mondovì pareggia subito, ma con due errori ci riporta avanti, prima dell’ace di Bianco (4-8 e time-out per coach Gallia). Bella diagonale di Morengo (8-10), poi ancora uno scambio lungo ben chiuso dalla Mercatò (9-12), che però perde De Vita per un infortunio al ginocchio, dentro Syku per tutto il resto del match. I padroni di casa approfittano del momento e pareggiano subito, nonostante la situazione di emergenza Alba non molla e tiene botta, approfittando degli errori avversari e contrattaccando bene con Morengo (16-19). Rocca mette a terra il primo tempo che ci porta a quota 20, poi dentro Casetta al suo posto per il turno al servizio, è subito ace (18-21), cambi nel sestetto avversario, si torna in parità a quota 21 con time-out per Alba, sblocca la situazione Bianco con un mani out da seconda linea. Finale punto a punto, primo setball per Mondovì, ma ancora Bianco a segno, secondo setball ma questa volta è Nikolov a piegare la difesa avversaria, alla terza occasione i padroni di casa chiudono, sfruttiamo male una rigiocata con Nikolov che tira fuori, 27-25.

Mondovì si prende un leggero vantaggio in avvio di terzo parziale, subito smorzato da Bianco che colpisce alto sul muro (7 pari), è la scossa che sblocca la Mercatò, che con un bel break chiuso dall’ace di Morengo si porta a +3 (7-10), Nikolov consente ai suoi di mantenersi avanti con un mani out (10-12), i monregalesi però rispondono colpo su colpo e riportano la testa avanti con un ace (14-13 e time-out Alba). L’opposto avversario ci fa male in diagonale e parallela, Vbc che prende il controllo (17-15). Ancora dentro Casetta al servizio, due errori in attacco dei padroni di casa e si ritorna in equilibrio (18 pari). Fase finale punto a punto, Mondovì si affida al proprio opposto che trasforma in punto ogni pallone, conquistando il matchball per la sua squadra, il loro errore al servizio ci salva, ma poi è un nostro errore dai 9 metri a regalare la vittoria e i 3 punti agli avversari.

Una sconfitta sicuramente pesante, non abbiamo mostrato la nostra miglior pallavolo, e Mondovì ha saputo approcciare il match in maniera più efficace, oltre a ciò perdiamo anche il palleggiatore titolare, da valutare ora il rientro. In classifica la giornata non ci aiuta: Mondovì sale a +4, San Paolo ci aggancia e Sant’Anna ultimo ottiene due punti portandosi a -1. Proprio Sant’Anna sarà il prossimo avversario al PalaLanghe, in un match a dir poco fondamentale e da non sbagliare, ora bisogna recuperare i giocatori e la condizione mentale migliore, per prepararsi a questo scontro salvezza.

Vbc Mondovì 3-0 Mercatò Alba (25-17, 27-25, 25-23)

Mercatò Alba: Mercatò Alba: Bianco, Casetta, De Vita, Favaretto, Mastrocola T., Mongioi (L1), Morengo, Nikolov, Pilzer, Rocca, Sobrero, Syku, Varagnolo (K), Zuccaro (L2). Coach: Oliva, Torrengo.