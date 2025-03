A Niella Tanaro inaugurano i nuovi campi di petanque con il progetto "Bocciando si impara"

Saranno inaugurati mercoledì 19 marzo i nuovi campi di petanque a Niella Tanaro, con il progetto "Bocciando si impara", in collaborazione con l'istituto comprensivo di San Michele Mondovì.

"Un bellissimo progetto di aggregazione per i ragazzi del plesso scolastico che comprende diversi Comuni - il commento del sindaco, Gian Mario Mina -. L'iniziativa si svolgerà in una in una struttura che momentaneamente è adibita a campi da Bocce di Petanque e che ospita ben otto campi al coperto, caratteristica che difficilmente si trova altrove. Ringrazio Mauro Gasco, presidente della Società Bocce e la squadra di Serie A, unica in tutta la Provincia di Cuneo a militare nella massima serie, per questa bellissima iniziativa che ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani allo sport.

Il Comune ha dato pieno appoggio al progetto e mercoledì, alla presente degli organi Federali e della Dirigente Scolastica la Dottoressa Iadarola, inizierà questa avventura con insegnanti di livello e professionisti di questo sport. Questa struttura è rinata e vogliamo portarla ai più alti livelli".

L’inaugurazione si terrà mercoledì 19 marzo alle 10 presso la bocciofila. Durante l’evento i bambini dell’Istituto Comprensivo San Michele Mondovì potranno sperimentare il gioco delle bocce a fianco di professionisti. L’evento aperto tutti i genitori, nonni, amici che vogliono vedere i bambini, giocare.